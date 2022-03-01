“دمعة” فضل شاكر شجن رومانسي لبناني لا يقاوم

في ثالث أغنيات ألبومه”بجامل ناس”.. دمعة فضل شاكر استثنائية

رومانسية فضل شاكر تتجلى في “دمعة”

بيروت 2022

سّت أغنيات تضمنها ألبوم الفنان فضل شاكر ” بجامل ناس ” باللهجات: اللبنانّية، المصرّية والخليجّية ، وتم اختيارها من جانب الفنان فضل شاكر والجهة المنتجة شركة روتانا للصوتيات والمرئيات ، اتسمت جميع الأعمال بالجمال ، وإيقاظ المشاعر وإدخال البهجة بإشباع إحساس الجمهور العربي، والارتقاء بالذائقة الفنية ،لتكون تلك الأعمال التي تم طرحها : بجامل ناس ، وتوقعني ، محاكاة وشكل من أشكال التعبير للصور الفنية ودلالاتها ، تعبيراً عن العاطفة التي تختلج صدور العاشقين ، ليسمو بنا إلى لحظة تعلو وتتجاوز حدود الإشباع ، لكون تلك الأعمال تشع بالجمال والحب والرومانسية .

وتتوالى المشاعر والأحاسيس في ثالث الأعمال الغنائية من خلال أغنية ” دمعة ” التي كتبها الشاعر احمد ماضي ، ولحنها زياد يوسف ، وقام بتوزيعها موسيقياً عمر الصباغ . ليصافح من خلالها كما بقية الأغنيات الآذان، لترددها الألسن معتمدا على انتقاء الأعمال بديمومتها وثباتها ورسوخها في القلوب والعقول.

” دمعة ” نذكر منها :

شو بيبقالي لما تغيب عن عينيّ

إلا الخوف والحرمان والقسيي

ودمعة تسلم دمعة .. وجمعة تودع جمعة

وقلبي مثل الشمعة .. يدوب ويحترق فييّ

يتضح أخيراً ، أن الأعمال التي ينتظر ان تكشف النقاب عنها شركة روتانا في الفترة الزمنية المحددة مسبقا لطرح بقية ميني البوم الفنان فضل شاكر هما 3 أغنيات ، منهما عملين باللهجة الخليجية وهما : أغنية “عز الغياب” من كلمات احمد الصانع ، والحان عبدالقادر الهدهود ، وأغنية “العزيز ” من كلمات فيصل الشعلان، والحان محمد طويحي ، فيما جاء العمل الخامس حسب ترتيب أطلاقها باللهجة المصرية بعنوان “ابعد خلاص” من كلمات والحان عمرو الشاذلي ، علما بان كافة اعمال الألبوم كانت تحت اشراف اياد النقيب .

للاستماع لأغنية ” دمعة ” للفنان فضل شاكر على القناة الرسمية اليوتيوب لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات من خلال الرابط المرفق او عبر تطبيق “ديزر ” :

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