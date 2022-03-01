صالح: ضرورة الالتزام بالتوقيتات الدستورية في تشكيل الحكومة

بغداد :

شَدد رئيس الجمهورية برهم صالح، أمس الاثنين، على ضرورة الالتزام بالتوقيتات الدستورية في تشكيل الحكومة.

وذكر بيان رئاسي، أن “صالح، استقبل رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات فيولا فون كرامون، بمناسبة انتهاء عمل البعثة”.

وأكد صالح، بحسب البيان، على “ضرورة تلبية الاستحقاقات الوطنية والتكاتف والالتزام بالتوقيتات الدستورية في تشكيل حكومة مُقتدرة فاعلة تحمي مصالح البلد وتعزز السيادة، حامية وخادمة للعراقيين وتحقق الإصلاحات الضرورية لعراق مستقر ومزدهر”.

من جانبها، استعرضت كرامون، “التقرير النهائي الذي أعدته بعثة الاتحاد الأوروبي عن رصد الانتخابات”، مشيدة “بجهود السلطات العراقية في إنجاح الانتخابات، مؤكدة التزام الاتحاد بمواصلة دعم العراق”.

إلى ذلك، وجه رئيس الجمهورية بسحب المرسومين الجمهوريين المرقمين (1، 2)، وذلك خلال اجتماع عاجل مع اللجنة التحقيقية المُشكلة في رئاسة الجمهورية حولهما.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية، أن صالح “وجه الجهات القضائية باتخاذ الإجراءات اللازمة بعد سحب المرسومين الجمهوريين، ومخاطبة وزارتي العدل والداخلية لإلقاء القبض على المُدانين وإيداعهم في المؤسسات الإصلاحية”.

ووجه كذلك اللجنة التحقيقية المُشكلة بإنجاز عملها بأسرع وقت ممكن وعرض نتائج التحقيق لمعرفة المقصرين ومحاسبتهم وضمان عدم تكرارها مستقبلاً.

وشدد رئيس الجمهورية على أنه لن يتهاون في مجابهة التحدي الخطير بالترويج للمخدرات وتجارتها والمحكومين فيها، ولن يتردد مطلقاً في تصويب ما قد يشوب المراسيم أو الأوامر الرئاسية من شطط أو مخالفات قانونية طالما إنها ستصب في أمن المجتمع واستقراره.

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