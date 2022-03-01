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عالية نصيف تهنئ المعلمين في عيدهم وتدعو الى الإرتقاء بواقعهم المعيشي وتوزيع قطع أراضٍ سكنية لهم بحسب الرقعة الجغرافية 

دعت النائبة عالية نصيف السلطتين التنفيذية والتشريعية الى الإرتقاء بالواقع المعيشي لشريحة المعلمين والمدرسين بما يليق بمكانتهم العليا في المجتمع، مطالبةً بزيادة رواتبهم بنسبة معينة لمواجهة غلاء المعيشة.

وقالت في برقية تهنئة بمناسبة عيد المعلم :” في هذه المناسبة التي نقف فيها إجلالاً واحتراماً لصناع المجتمع ومربي الأجيال وأهل العلم والفضيلة من معلمين وتدريسيين وتربويين، نطالب الدولة قبل كل شيء بأن تصون المكانة المعنوية للمعلم باعتباره قائد المجتمع ولولاه لما كان لدينا الطبيب والمهندس… فالمعلم له هيبة واحترام وتقدير من قبل الدولة تثميناً لجهوده في تربية الأجيال “.

وشددت نصيف على ” ضرورة قيام السلطتين التنفيذية والتشريعية بالإرتقاء بالواقع المعيشي لشريحة المعلمين والمدرسين بما يليق بمكانتهم العليا في المجتمع، وذلك من خلال زيادة رواتبهم بنسبة معينة لمواجهة غلاء المعيشة، مع ضرورة التزام الدولة بتوزيع قطع أراض سكنية لهم بحسب الرقعة الجغرافية، فهذه أبسط حقوقهم المشروعة “.

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