قيادي بالإطار يكشف عن “طلب خطير” تقدمت به شخصيات سياسية الى أردوغان

كشف القيادي في الاطار التنسيقي جبار المعموري، الثلاثاء، عن بعض خفايا اجتماع انقرة مع قيادات سياسية عراقية.

وقال المعموري ان “حراك بعض القيادات السياسية العراقية صوب انقرة ولقاءاتها المتكررة مع اردوغان يثير قلقنا خاصة وانها تاتي في وقت حساس للغاية تستدعي ان يكون اي حراك سياسي داخل وليس خارجي “.

واضاف المعموري، ان “من خفايا اجتماعات انقرة هي طلب القيادات الحاضرة من الحكومة التركية دعم مشروع انشاء لواء قتالي هو اشبه بتنظيم مسلح يكون ذراع لتلك الجهات والشخصيات على ان تتكفل تركيا بتدريبه ودفع رواتب عناصره”، محذرا أن ذلك “قد يؤدي الى انعكاسات خطيرة في المشهد الامني العراقي”.

واشار الى “ضرورة ان يكون للحكومة واجهزتها الامنية حراك حيال معرفة خفايا اجتماعات انقرة والدول الخليجية وبيان ما هي المخططات التي ترمي لإعطاء ضوء اخضر لتدخل تلك الدول ودوائرها المخابراتية في المشهد العراقي”. انتهى 25 ف

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