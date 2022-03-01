ماجدات فلسطين خلف قضبان السجون شموخ وعزيمة لا تلين رغم الألم…

إخوتي الأماجد أخواتي الماجدات أعزائي القراء أحبتي الأفاضل فما أنا بصدده اليوم هو تسليط الضوء في إطار الحملة الإعلامية المتواصلة في إبراز ملف معاناة الأسيرات الفلسطينيات الماجدات المعذبات والمنسيات في غياهب سجون الاحتلال واللواتي يتجرعن المرار والألم وقسوة السجن وجبروت السجان ورطوبة الزنازين وبرودتها المظلمة التي تنخر عظامهن وقضبان الحديد التي تأكل من أجسادهن الضعيفة وسنوات العمر التي تفنى زهرة شبابهن وتذوب أعمارهن وآمالهن وأحلامهن خلف قضبان السجون والمعتقلات الإسرائيلية فمنهن الأُم والأخت والجريحة ومَن هي في عمر الزهور من سن الطفولة,

في حضرة القامات الباسقة عزيزات النفس والشموخ والكبرياء الأسيرات الفلسطينيات الماجدات جنرالات الصبر والصمود القابعات في عرين الأسود تنحني الهامات وتطأطأ الرؤوس لهن إجلالاً وإكباراً لصمودهن الاسطوري وهن يسطرون أروع الملاحم البطولية في الصمود والتضحية والفداء والإقدام في مواجهة قوى البغي والشر والعدوان في ساحات المواجهة بقلاع الأسر,

والأسيرة المقدسية فيروز البو أبنة الرابعة والعشرين ربيعاً وهي أحد الأسيرات الفلسطينيات الماجدات اللواتي يتجرعن الألم في غياهب سجون الاحتلال ويعيشن واقع مرير جداً من تجاهل الاحتلال لمعاناتهن اليومية والقابعة حالياً في سجن “الدامون”

الأسيرة الجريحة:- فيروز فايز محمود البو

تاريخ الميلاد:- 13/5/1998م

مكان الاقامة :- سكان أبو ديس شرقي القدس المحتلة،

الحالة الاجتماعية :- عزباء

المؤهل العلمي:- طالبة جامعية تدرس الاقتصاد

مكان الاعتقال :- سجن الدامون

تاريخ الاعتقال :- 9/8/2021م

التهمة الموجة اليها:- تنفيذ عملية طعن

الحالة القانونية :- موقوفة

إجراء تعسفي وظالم :- يمعن الاحتلال الصهيوني في مواصلة إجرامه بحق الأسيرة فيروز لبو من حرمانها من زيارة ذويها بحجة “المنع الأمني”

اعتقال الأسيرة :- فيروز لبو

اعتُقلت الطالبة الجامعية فيروز البو يوم الاثنين الموافق 9/8/2021م بعد الاعتداء عليها بشكل وحشي مما ادي الي كسر قدمها واطلاق النار عليها بشكل مباشر في الاجزاء السفلية من جسدها, بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن في محيط دوار سلمان الفارسي قرب بلدة حوارة جنوب نابلس وتم نقلها الى مستشفى “بنلسون” داخل الخط الأخضر, وقامت مخابرات “الشين بيت” بالتحقيق معها وهي في حالة صحية يرثى لها أثناء وجودها بالمستشفى دون مراعاة وضعها الصحي الصعب،

وبعدها تم نقلها إلى عيادة سجن الرملة عبر سيارة “البوسطة” الحديدية، حيث عُزلت في زنزانة انفرادية متسخة جدًا، بقيت فيها يومًا كاملًا, وبعدها نُقلت الأسيرة فيروز إلى معبار “هشارون” ثم إلى سجن “الدامون” في رحلة عذاب قاسية ومؤلمة.

الحالة الصحية للأسيرة:- فيروز لبو

تعاني الأسيرة فيروز البو من أوجاع إثر إصابتها برصاص الاحتلال بالقدم أثناء اعتقالها من قبل جنود الاحتلال حيث خضعت الأسيرة البو لعمليتين جراحيتين عقب الإصابة، وتم تركيب بلاتين في قدمها. وأنها تخضع حاليًا إلى جلسات علاج فيزيائي في “مستشفى رمبام“.

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