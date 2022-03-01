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مدرب الديوانية الجديد يتحدث عن مهمته مع الفريق ويصفها بالصعبة

تحدث مدرب نادي الديوانية الجديد الاردني هيثم الشبول، اليوم الثلاثاء، عنه مهمته مع الفريق، مؤكدا انها ليست سهلة.

والتحق الشبول ببعثة الفريق في اربيل لمواجهة فريقها غدا ضمن مباريات الجولة الرابعة والعشرين من منافسات الدوري الممتاز .

وقال الشبول، انه “يسعى لانتشال الفريق من شبح الهبوط”، مبينا ان ” الديوانية لديه عناصر شبابية جيدة الأمر الذي يجعل النجاح ليس بالصعب جدا”.

و تابع انه “تابع الفريق خلال الجولات الست السابقة و كون تصور عن مستوى الفريق الفني”، لافتا إلى أن “نادي الديوانية سيخوض مباراتين صعبة قبل التوقف في العاشر من الشهر الحالي للدوري بسبب تفرغ المنتخب الوطني لمباراتي الإمارات و سوريا الحاسمتين بتصفيات كأس العالم في قطر 2022”.

و أشار بحديثه بأنه “يعول على فترة التوقف لإعادة ترتيب الفريق بالمستوى الذي يرجع الاحمر الديواني إلى سكة الانتصارات”.

يذكر أن نادي الديوانية قد سمى المدرب الاردني هيثم الشبول مدربا لفريقه الكروي خلفا للمقال حمزة هادي و ان الشبول عمل مساعدا المدرب المونتنيغري نيبوشا عندما أحرز درع الدوري عام 2019

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