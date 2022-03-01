مكافحة الارهاب يطيح بعدد من الارهابيين وطيران الجيش يدمر عجلة في الانبار

نفذ جهاز مُكافحة الإرهاب سلسلة من الواجبات الناجحة التي أبتدأت في مُحافظة بغداد وأُختُتمت في مُحافظة أربيل بأقليم كردستان العراق.

وأكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول في بيان ، ان فُرسان الجهاز القوا القبض على إرهابيين أثنين من عناصر عصابات داعش الإرهابية في إحدى أحياء العاصمة بغداد، كما القى القبض على إرهابي آخر في قضاء الفلوجة بمحافظة الأنبار .

في غضون ذلك نفذ جهاز مُكافحة الإرهاب واجبين في مُحافظتي نينوى و صلاح الدين أسفرا عن إلقاء القبض على عُنصرين من عناصر داعش . وأضاف رسول انه بالتنسيق مع المديرية العامة لمُكافحة الإرهاب في أربيل ألقى جهاز مُكافحة الإرهاب القبض على إرهابي هارب من قبضة العدالة .

من جانبهم ،، تمكن أبطال طيران الجيش من تدمير عجلة (بيك آب) لعصابات داعش الإرهابية، وذلك أثناء تنفيذ واجب استطلاع مسلح وبحث وتفتيش ضمن قيادة عمليات الأنبار.

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