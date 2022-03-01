Posted on by

مكافحة الارهاب يطيح بعدد من الارهابيين وطيران الجيش يدمر عجلة في الانبار

نفذ جهاز مُكافحة الإرهاب سلسلة من الواجبات الناجحة التي أبتدأت في مُحافظة بغداد وأُختُتمت في مُحافظة أربيل بأقليم كردستان العراق.
وأكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول في بيان ، ان فُرسان الجهاز القوا القبض على إرهابيين أثنين من عناصر عصابات داعش الإرهابية في إحدى أحياء العاصمة بغداد، كما القى القبض على إرهابي آخر في قضاء الفلوجة بمحافظة الأنبار .
في غضون ذلك نفذ جهاز مُكافحة الإرهاب واجبين في مُحافظتي نينوى و صلاح الدين أسفرا عن إلقاء القبض على عُنصرين من عناصر داعش . وأضاف رسول انه بالتنسيق مع المديرية العامة لمُكافحة الإرهاب في أربيل ألقى جهاز مُكافحة الإرهاب القبض على إرهابي هارب من قبضة العدالة .
من جانبهم ،، تمكن أبطال طيران الجيش من تدمير عجلة (بيك آب) لعصابات داعش الإرهابية، وذلك أثناء تنفيذ واجب استطلاع مسلح وبحث وتفتيش ضمن قيادة عمليات الأنبار.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close