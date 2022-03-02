الرئيس بارزاني وبلاسخارت يبحثان دور الأمم المتحدة في التعاون والتنسیق بين اربيل وبغداد

بحث الرئيس مسعود بارزاني، مع المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون العراق جینین بلاسخارت، آخر تطورات العملية السياسية العراقية والخطوات الدستورية لتشكيل الحكومة الجديدة.



جاء ذلك خلال استقبال الرئيس مسعود بارزاني، يوم الأربعاء (2 آذار 2022)، المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون العراق جینین بلاسخارت، حيث جرى خلال اللقاء بحسب بيان المكتب الاعلامي للرئيس مسعود بارزاني، تبادل وجهات النظر حول آخر تطورات العملية السياسية العراقية، والخطوات الدستورية لتشكيل الحكومة الجديدة وسبل التغلب على المأزق السياسي الحالي.

وجرى في الاجتماع “مناقشة المشاكل بين الإقلیم وبغداد، وبذل الجهود من أجل التعاون والتنسیق بين حكومة الإقلیم والحكومة الاتحادية العراقية، ودور الأمم المتحدة في هذا المجال اضافة الى بحث التطورات السياسية الأخيرة على الصعيدين الإقليمي والدولي”.

ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب العراقي، يوم (7 شباط 2022)، جلسة برلمانية للتصويت على المرشح لرئاسة الجمهورية، ليقوم بعدها رئيس الجمهورية الجديد بتكليف مرشح الكتلة البرلمانية الأكبر بتشكيل الحكومة وتقديمها للبرلمان لنيل الثقة خلال شهر واحد بعد التكليف، وفقاً للدستور.

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