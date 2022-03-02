السعودية تؤكد حرصها على استقرار أسواق النفط وتوازنها والتزامها باتفاق «أوبك بلس»

الرياض‭ ‬–‭ ‬الوكالات‭: ‬أكدت‭ ‬المملكة‭ ‬السعودية،‭ ‬المنتج‭ ‬الأول‭ ‬للنفط‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬أمس،‭ ‬حرصها‭ ‬على‭ ‬استقرار‭ ‬أسواق‭ ‬النفط‭ ‬وتوازنها‭ ‬والتزامها‭ ‬باتفاق‭ ‬‮«‬أوبك‭ ‬بلس‮»‬‭. ‬

‭ ‬وقال‭ ‬وزير‭ ‬الإعلام‭ ‬المكلف‭ ‬الدكتور‭ ‬ماجد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬القصبي،‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬صحفي‭ ‬عقب‭ ‬الجلسة‭ ‬الأسبوعية‭ ‬التي‭ ‬عقدها‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬برئاسة‭ ‬العاهل‭ ‬السعودي‭ ‬الملك‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬أمس‭ ‬ونشرته‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬السعودية‭ ( ‬واس‭)‬،‭ ‬أن‭ ‬‮«‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬اطلّع،‭ ‬على‭ ‬فحوى‭ ‬الاتصال‭ ‬الهاتفي‭ ‬الذي‭ ‬تلقاه‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬الأمير‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان،‭ ‬من‭ ‬الرئيس‭ ‬الفرنسي‭ ‬إيمانويل‭ ‬ماكرون،‭ ‬وما‭ ‬جرى‭ ‬خلاله‭ ‬من‭ ‬بحث‭ ‬المستجدات‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية‭ ‬لاسيما‭ ‬الأوضاع‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‭ ‬وأثرها‭ ‬على‭ ‬أسواق‭ ‬الطاقة،‭ ‬وتأكيد‭ ‬المملكة‭ ‬حرصها‭ ‬على‭ ‬استقرار‭ ‬أسواق‭ ‬النفط‭ ‬وتوازنها‭ ‬والتزامها‭ ‬باتفاق‭ (‬أوبك‭ ‬بلس‭)‬،‭ ‬وكذا‭ ‬مضمون‭ ‬الاتصال‭ ‬الذي‭ ‬أجراه‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬السعودي‭ ‬بالرئيس‭ ‬النيجيري‭ ‬محمد‭ ‬بخاري‮»‬‭. ‬

وأوضح‭ ‬القصبي،‭ ‬‮«‬أن‭ ‬المجلس‭ ‬استعرض‭ ‬مجمل‭ ‬المحادثات‭ ‬والزيارات‭ ‬المتبادلة‭ ‬بين‭ ‬مسؤولين‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬الدول،‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬العلاقات‭ ‬وتقوية‭ ‬أواصر‭ ‬الصداقة‭ ‬والتعاون‭ ‬والعمل‭ ‬الجماعي؛‭ ‬بما‭ ‬يحقق‭ ‬المصالح‭ ‬المشتركة،‭ ‬ويسهم‭ ‬في‭ ‬التنمية‭ ‬والازدهار‭ ‬بالمنطقة‭ ‬والعالم‮»‬‭. ‬

وتابع‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬يشهده‭ ‬العالم‭ ‬من‭ ‬تطورات‭ ‬على‭ ‬المستويات‭ ‬السياسية‭ ‬والأمنية،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬صدر‭ ‬عن‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬من‭ ‬التأكيد‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬الجهود‭ ‬الدولية‭ ‬لخفض‭ ‬التصعيد‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الحوار‭ ‬والدبلوماسية؛‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬إعادة‭ ‬الأمن‭ ‬والاستقرار،‭ ‬ويفسح‭ ‬المجال‭ ‬أمام‭ ‬إجراء‭ ‬مباحثات‭ ‬تفضي‭ ‬إلى‭ ‬حل‭ ‬سياسي‭ ‬للأزمة‭. ‬

ورحب‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬السعودي‭ ‬‮«‬بقرار‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬الدولي‭ ‬تصنيف‭ ‬مليشيا‭ ‬الحوثي‭ ‬جماعة‭ ‬إرهابية،‭ ‬وتوسيع‭ ‬الحظر‭ ‬على‭ ‬إيصال‭ ‬الأسلحة‭ ‬إلى‭ ‬اليمن‭ ‬ليشمل‭ ‬جميع‭ ‬أفراد‭ ‬المليشيا‭ ‬بعدما‭ ‬كان‭ ‬مقتصرا‭ ‬على‭ ‬أفراد‭ ‬وشركات‭ ‬محددة‮»‬،‭ ‬معرباً‭ ‬‮«‬عن‭ ‬التطلع‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬يسهم‭ ‬هذا‭ ‬القرار‭ ‬في‭ ‬وضع‭ ‬حدٍ‭ ‬لأعمالها‭ ‬الإرهابية‭ ‬وداعميها،‭ ‬وتحييد‭ ‬خطرها‭ ‬على‭ ‬الشعب‭ ‬اليمني‭ ‬الشقيق‭ ‬والأمن‭ ‬والسلم‭ ‬الدوليين‮»‬‭. ‬

وجدّد‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬السعودي‭ ‬‮«‬موقف‭ ‬المملكة‭ ‬الثابت‭ ‬تجاه‭ ‬ضرورة‭ ‬جعل‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬خالية‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬أسلحة‭ ‬الدمار‭ ‬الشامل،‭ ‬وما‭ ‬أكدته‭ ‬خلال‭ ‬مشاركتها‭ ‬في‭ (‬مؤتمر‭ ‬نزع‭ ‬السلاح‭) ‬في‭ ‬جنيف‭ ‬أمس‭ ‬الاثنين،‭ ‬من‭ ‬دعمها‭ ‬التعاون‭ ‬لحظرها‭ ‬ومنع‭ ‬انتشارها،‭ ‬وضرورة‭ ‬تمسك‭ ‬جميع‭ ‬الدول‭ ‬بالتزامات‭ ‬معاهدة‭ ‬عدم‭ ‬الانتشار‭ ‬النووي،‭ ‬وإسهامها‭ ‬في‭ ‬الجهود‭ ‬المبذولة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الشأن‮»‬‭.‬