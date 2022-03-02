العراق‭:‬متاهة‭ ‬سياسية‭ ‬جديدة بعد‭ ‬رفض‭ ‬اعادة‭ ‬فتح‭ ‬الترشيح‭ ‬للرئاسة

الديمقراطي‭ ‬يعول‭ ‬على‭ ‬اغلبية‭ ‬التحالف‭ ‬الثلاثي‭ ‬في‭ ‬البرلمان‭ ‬لمرور‭ ‬مرشحه

بغداد‭ -‬عبدالحسين‭ ‬غزال‭ ‬

قضت‭ ‬المحكمة‭ ‬الاتحادية‭ ‬العليا‭ ‬العراقية‭ ‬بعدم‭ ‬دستورية‭ ‬فتح‭ ‬باب‭ ‬الترشيح‭ ‬لمنصب‭ ‬رئيس‭ ‬الجمهورية‭ ‬لمرة‭ ‬ثانية،‭ ‬فيما‭ ‬أشارت‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬إمكانية‭ ‬إعادة‭ ‬ذلك‭ ‬لكن‭ ‬بقرار‭ ‬من‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬وليس‭ ‬من‭ ‬رئاسة‭ ‬المجلس‮»‬‭. ‬فيما‭ ‬قالت‭ ‬مصادر‭ ‬وثيقة‭ ‬الصلة‭ ‬بالحزب‭ ‬الديمقراطي‭ ‬الكردستاني‭ ‬انّ‭ ‬مرشح‭ ‬الحزب‭ ‬ريبر‭ ‬احمد‭ ‬ستتم‭ ‬إعادة‭ ‬ترشيحه‭ ‬برغم‭ ‬قرار‭ ‬الاتحادية‭ ‬لكن‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬قرار‭ ‬لمجلس‭ ‬النواب‭ ‬يعول‭ ‬الديمقراطي‭ ‬على‭ ‬التحالف‭ ‬الثلاثي‭ ‬وبعض‭ ‬المستقلين‭ ‬في‭ ‬تحشيد‭ ‬أصوات‭ ‬الأغلبية‭ ‬لصالحه‭ .‬

يأتي‭ ‬القرار‭ ‬بعد‭ ‬طعن‭ ‬تقدم‭ ‬به‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬النواب‭ ‬إلى‭ ‬المحكمة‭ ‬الاتحادية‭ ‬في‭ ‬قرار‭ ‬فتح‭ ‬الترشيح‭ ‬لمنصب‭ ‬رئيس‭ ‬الجمهورية‭ ‬الذي‭ ‬صدر‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬رئاسة‭ ‬البرلمان‭ ‬لمرة‭ ‬ثانية‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬أغلق‭ ‬واختير‭ ‬24‭ ‬مرشحاً،‭ ‬وأرجأت‭ ‬المحكمة‭ ‬23‭ ‬فبراير‭ (‬شباط‭) ‬البت‭ ‬في‭ ‬الدعوى‭ ‬إلى‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬مارس‭ (‬آذار‭) ‬الحالي‭.‬

وكانت‭ ‬رئاسة‭ ‬البرلمان‭ ‬العراقي‭ ‬أعلنت‭ ‬في‭ ‬الثامن‭ ‬من‭ ‬فبراير‭ ‬الحالي‭ ‬إعادة‭ ‬فتح‭ ‬باب‭ ‬التسجيل‭ ‬للترشح‭ ‬لمنصب‭ ‬رئاسة‭ ‬الجمهورية‭ ‬لمدة‭ ‬ثلاثة‭ ‬أيام،‭ ‬اعتباراً‭ ‬من‭ ‬التاسع‭ ‬من‭ ‬الشهر‭ ‬الحالي،‭ ‬بعد‭ ‬غلقه‭ ‬واختيار‭ ‬24‭ ‬مرشحاً،‭ ‬وجاء‭ ‬قرار‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬عقب‭ ‬الفشل‭ ‬في‭ ‬عقد‭ ‬جلسة‭ ‬لاختيار‭ ‬رئيس‭ ‬للجمهورية‭ ‬بعد‭ ‬مقاطعة‭ ‬كتل‭ ‬سياسية‭ ‬بينها‭ ‬‮«‬التيار‭ ‬الصدري‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬يشغل‭ ‬73‭ ‬مقعداً‭ ‬من‭ ‬مقاعد‭ ‬البرلمان،‭ ‬و»تحالف‭ ‬السيادة‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬يضم‭ ‬كتلة‭ ‬‮«‬تقدم‮»‬‭ ‬بزعامة‭ ‬رئيس‭ ‬البرلمان‭ ‬محمد‭ ‬الحلبوسي،‭ ‬وكتلة‭ ‬‮«‬العزم‮»‬‭ ‬برئاسة‭ ‬خميس‭ ‬الخنجر‭.‬

وبفتح‭ ‬باب‭ ‬الترشيح‭ ‬مجدداً،‭ ‬زاد‭ ‬عدد‭ ‬المرشحين‭ ‬للمنصب‭ ‬إلى‭ ‬33‭ ‬متنافساً‭ ‬على‭ ‬منصب‭ ‬رئيس‭ ‬الجمهورية‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬كان‭ ‬محصوراً‭ ‬بين‭ ‬24،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أعلن‭ ‬عنه‭ ‬البرلمان،‭ ‬وبعد‭ ‬قرار‭ ‬المحكمة‭ ‬الاتحادية‭ ‬يلزم‭ ‬على‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬العراقي‭ ‬إلغاء‭ ‬ترشيح‭ ‬تسعة‭ ‬مرشحين‭ ‬آخرين‭ ‬تم‭ ‬قبولهم‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬البرلمان‭.‬

وتعمق‭ ‬انقسام‭ ‬المشهد‭ ‬السياسي‭ ‬بعد‭ ‬اقصاء‭ ‬مرشح‭ ‬‮«‬الديمقراطي‮»‬‭ ‬الكردستاني‭ ‬ريبر‭ ‬أحمد‭ ‬خالد،‭ ‬الذي‭ ‬أعلن‭ ‬ترشيحه‭ ‬بشكل‭ ‬رسمي‭ ‬من‭ ‬الحزب،‭ ‬ليكون‭ ‬بذلك‭ ‬ثاني‭ ‬مرشح‭ ‬لـ»الديمقراطي‭ ‬الكردستاني‮»‬‭ ‬يتم‭ ‬استبعاده‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬تم‭ ‬إقصاء‭ ‬القيادي‭ ‬في‭ ‬الحزب‭ ‬هوشيار‭ ‬زيباري‭ ‬من‭ ‬المحكمة‭ ‬ذاتها‭ ‬نهائياً‭ ‬في‭ ‬7‭ ‬فبراير‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬اتهامات‭ ‬بالفساد‭.‬

وباستبعاد‭ ‬مرشحي‭ ‬الحزب‭ ‬الديمقراطي‭ ‬الكردستاني‭ ‬بات‭ ‬هناك‭ ‬24‭ ‬مرشحاً‭ ‬أمام‭ ‬البرلمان‭ ‬العراقي‭ ‬يتنافسون‭ ‬على‭ ‬منصب‭ ‬رئيس‭ ‬الجمهورية،‭ ‬بينهم‭ ‬مرشح‭ ‬الاتحاد‭ ‬الوطني‭ ‬ورئيس‭ ‬الجمهورية‭ ‬الحالي‭ ‬برهم‭ ‬صالح‭. ‬ويعد‭ ‬التنافس‭ ‬الحالي‭ ‬على‭ ‬كرسي‭ ‬الرئاسة‭ ‬بالبلاد‭ ‬الأكثر‭ ‬حدة‭ ‬بين‭ ‬الحزبين‭ ‬الكرديين،‭ ‬‮«‬الديمقراطي‭ ‬الكردستاني‮»‬‭ ‬بزعامة‭ ‬مسعود‭ ‬بارزاني‭ ‬و»الاتحاد‭ ‬الوطني‭ ‬الكردستاني‮»‬‭ ‬بزعامة‭ ‬بافل‭ ‬طالباني،‭ ‬منذ‭ ‬تعيين‭ ‬أول‭ ‬رئيس‭ ‬منتخب‭ ‬خلفاً‭ ‬لرئيس‭ ‬النظام‭ ‬السابق‭ ‬صدام‭ ‬حسين،‭ ‬إذ‭ ‬كان‭ ‬هذا‭ ‬المنصب‭ ‬حكراً‭ ‬على‭ ‬الاتحاد‭ ‬الوطني‭. ‬وتجمع‭ ‬المصادر‭ ‬ان‭ ‬التوافق‭ ‬الكردي‭ ‬في‭ ‬بند‭ ‬رئاسة‭ ‬الجمهورية‭ ‬امر‭ ‬مصيري‭ ‬وفي‭ ‬حال‭ ‬عدم‭ ‬تحقيقه‭ ‬فإن‭ ‬علاقات‭ ‬الحزبين‭ ‬ستتضرر‭ ‬في‭ ‬غضون‭ ‬سنتين‭ ‬بحسب‭ ‬مصادر‭ ‬كردية‭ ‬في‭ ‬اربيل‭ .‬

من‭ ‬جهته‭ ‬أوضح‭ ‬الخبير‭ ‬القانوني‭ ‬علي‭ ‬التميمي،‭ ‬أن‭ ‬‮«‬قرار‭ ‬المحكمة‭ ‬الاتحادية‭ ‬ألغى‭ ‬ترشيح‭ ‬جميع‭ ‬المرشحين‭ ‬للمرة‭ ‬الثانية‭ ‬بمن‭ ‬فيهم‭ ‬المنتمون‭ ‬للحزب‭ ‬الديمقراطي‭ ‬الكردستاني‮»‬،‭ ‬وأضاف‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬يعني‭ ‬عدم‭ ‬دستورية‭ ‬فتح‭ ‬باب‭ ‬الترشيح‭ ‬الثاني،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬كل‭ ‬الذين‭ ‬تم‭ ‬ترشيحهم‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الثانية‭ ‬أصبح‭ ‬ترشيحهم‭ ‬غير‭ ‬دستوري‭ ‬ومرفوضاً،‭ ‬ليكون‭ ‬بذلك‭ ‬عدد‭ ‬المرشحين‭ ‬24‭ ‬مرشحاً‮»‬‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬المحكمة‭ ‬قالت‭ ‬في‭ ‬قرارها‭ ‬إنه‭ ‬ينبغي‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬القرار‭ ‬من‭ ‬البرلمان‭ ‬وليس‭ ‬من‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب،‭ ‬وبذلك‭ ‬ألغت‭ ‬الترشيح‭ ‬الثاني،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يعني‭ ‬أن‭ ‬جميع‭ ‬المرشحين‭ ‬بمن‭ ‬فيهم‭ ‬مرشحو‭ ‬الحزب‭ ‬الديمقراطي‭ ‬الكردستاني‭ ‬غبر‭ ‬مقبولين‭ ‬لمخالفة‭ ‬الدستور‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬يتطلب‭ ‬على‭ ‬رئاسة‭ ‬البرلمان‭ ‬أن‭ ‬تحدد‭ ‬موعداً‭ ‬لجلسة‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬يتم‭ ‬خلالها‭ ‬انتخاب‭ ‬رئيس‭ ‬الجمهورية‭ ‬من‭ ‬ضمن‭ ‬المرشحين‭ ‬المتبقين‭ ‬الـ24‭ ‬الذين‭ ‬رشحوا‭ ‬في‭ ‬المرة‭ ‬الأولى‭ ‬على‭ ‬منصب‭ ‬الرئاسة‮»‬‭.‬

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