القضاء العراقي يستبعد خال البارزاني وابن عمه من سباق الرئاسة وتاجر مخدرات قد يطيح ببرهم صالح

قطعت‭ ‬المحكمة‭ ‬الاتحادية‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬الطريق‭ ‬على‭ ‬مرشح‭ ‬مسعود‭ ‬بارزاني‭ ‬لرئاسة‭ ‬الجمهورية‭ ‬ريبر‭ ‬احمد‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬حرمت‭ ‬خاله‭ ‬هوشيار‭ ‬زيباري‭ ‬من‭ ‬الوصول‭ ‬الى‭ ‬كرسي‭ ‬الرئاسة‭.‬

المحكمة‭ ‬التي‭ ‬تعد‭ ‬اعلى‭ ‬هيئة‭ ‬قضائية‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬قضت‭ ‬بعدم‭ ‬قانونية‭ ‬فتح‭ ‬باب‭ ‬الترشيح‭ ‬للمرة‭ ‬الثانية‭ ‬امام‭ ‬المتنافسين‭ ‬على‭ ‬منصب‭ ‬الرئيس‭ ‬والإبقاء‭ ‬على‭ ‬متنافسي‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى‭ ‬البالغ‭ ‬عددهم‭ ‬24‭ ‬مرشحا‭ ‬من‭ ‬بينهم‭ ‬قاضي‭ ‬صدام‭ ‬القاضي‭ ‬رزكار‭ ‬محمد‭ ‬امين‭ ‬ورئيس‭ ‬الجمهورية‭ ‬الحالي‭ ‬برهم‭ ‬صالح‭.‬

واستندت‭ ‬المحكمة‭ ‬في‭ ‬قرارها‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬فتح‭ ‬باب‭ ‬الترشيح‭ ‬لمنصب‭ ‬الرئيس‭ ‬فتح‭ ‬للمرة‭ ‬الثانية‭ ‬بأمر‭ ‬من‭ ‬رئيس‭ ‬البرلمان‭ ‬وليس‭ ‬من‭ ‬البرلمان‭ ‬بكامل‭ ‬أعضائه‭ ‬الامر‭ ‬الذي‭ ‬قد‭ ‬ينطوي‭ ‬على‭ ‬صفقة‭ ‬سياسية‭ ‬بين‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬محمد‭ ‬الحلبوسي‭ ‬ورئيس‭ ‬الحزب‭ ‬الديمقراطي‭ ‬الكردستاني‭ ‬مسعود‭ ‬بارزاني‭.‬

ووفقا‭ ‬لخبراء‭ ‬قانونيين‭ ‬عراقيين‭ ‬فان‭ ‬البرلمان‭ ‬امام‭ ‬خيارين‭ ‬اما‭ ‬الإبقاء‭ ‬على‭ ‬مرشحي‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى‭ ‬البالغ‭ ‬عددهم‭ ‬34‭ ‬مرشحا‭ ‬او‭ ‬التصويت‭ ‬في‭ ‬البرلمان‭ ‬بأغلبية‭ ‬الثلثين‭ ‬لفتح‭ ‬باب‭ ‬الترشيح‭ ‬وهو‭ ‬امر‭ ‬يصعب‭ ‬تحقيقه‭ ‬وسط‭ ‬الصراعات‭ ‬بين‭ ‬الكتل‭ ‬السياسية‭.‬

ويقول‭ ‬الخبير‭ ‬القانوني‭ ‬علي‭ ‬التميمي‭ ‬ان‭ ‬المنافسة‭ ‬ستنحصر‭ ‬بين‭ ‬24‭ ‬مرشحا‭ ‬لمنصب‭ ‬الرئيس‭ ‬لا‭ ‬يوجد‭ ‬بينهم‭ ‬مرشح‭ ‬عن‭ ‬الحزب‭ ‬الديمقراطي‭ ‬الكردستاني‭ ‬الذي‭ ‬بذل‭ ‬جهودا‭ ‬سياسية‭ ‬كبيرة‭ ‬للتحشيد‭ ‬باتجاه‭ ‬تمرير‭ ‬مرشحه‭ ‬ريبر‭ ‬احمد‭ ‬خالد‭ ‬وهو‭ ‬ابن‭ ‬عم‭ ‬مسعود‭ ‬بارزاني‭.‬

مصادر‭ ‬سياسية‭ ‬عراقية‭ ‬ترجح‭ ‬تفكك‭ ‬التحالف‭ ‬الثلاثي‭ ‬الذي‭ ‬يضم‭ ‬كتلة‭ ‬الصدريين‭ ‬وكتلة‭ ‬السيادة‭ ‬برئاسة‭ ‬خميس‭ ‬الخنجر‭ ‬وكتلة‭ ‬الحزب‭ ‬الديمقراطي‭ ‬الكردستاني‭ ‬بسبب‭ ‬الخسارة‭ ‬الفادحة‭ ‬التي‭ ‬مني‭ ‬بها‭ ‬بارزاني‭ ‬نتيجة‭ ‬القرار‭ ‬القضائي‭ ‬الذي‭ ‬بات‭ ‬ملزما‭ ‬للجميع‭.‬

من‭ ‬جهة‭ ‬أخرى‭ ‬اكدت‭ ‬مصادر‭ ‬قضائية‭ ‬عراقية‭ ‬ان‭ ‬الشكوى‭ ‬المرفوعة‭ ‬ضد‭ ‬رئيسي‭ ‬الوزراء‭ ‬والجمهورية‭ ‬في‭ ‬احدى‭ ‬المحاكم‭ ‬العراقية‭ ‬قد‭ ‬تكون‭ ‬لها‭ ‬تداعيت‭ ‬سياسية‭ ‬على‭ ‬مستقبل‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬برهم‭ ‬صالح‭ ‬ومصطفى‭ ‬الكاظمي‭ ‬وحرمانهما‭ ‬من‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬ولاية‭ ‬ثانية‭.‬

ورفع‭ ‬المحامي‭ ‬العراقي‭ ‬احمد‭ ‬شهيد‭ ‬مرهون‭ ‬دعوى‭ ‬جزائية‭ ‬ضد‭ ‬الكاظمي‭ ‬وصالح‭ ‬بسبب‭ ‬قرارهما‭ ‬بالإفراج‭ ‬عن‭ ‬تاجر‭ ‬المخدرات‭ ‬جواد‭ ‬لؤي‭ ‬الياسري‭ ‬نجل‭ ‬محافظ‭ ‬النجف‭ ‬السابق‭.‬

وتضمنت‭ ‬دعوى‭ ‬مرهون‭ ‬مقارنة‭ ‬بين‭ ‬قاض‭ ‬يتم‭ ‬اغتياله‭ ‬على‭ ‬يد‭ ‬تجار‭ ‬المخدرات‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬العمارة‭ ‬العراقية‭ ‬ورئيس‭ ‬دولة‭ ‬يفرج‭ ‬عن‭ ‬تاجر‭ ‬مخدرات‭ ‬في‭ ‬سابقة‭ ‬لم‭ ‬يعرف‭ ‬لها‭ ‬القضاء‭ ‬العراقي‭ ‬مثيلا‭.‬