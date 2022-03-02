تغييرات إدارية بالجملة في محافظة ذي قار، والأهالي بين مرحب ورافض

ذي قار / حسين العامل

اُعلن في محافظة ذي قار عن اجراء جملة من التغييرات الادارية في ديوان المحافظة واحدى الدوائر الخدمية شملت تعيين 3 معاونين للمحافظ ومدير لدائرة لكهرباء، فيما اعرب عدد من الناشطين في مجال التظاهرات رفضهم تولي بعض المسؤولين السابقين مسؤوليات جديدة في المحافظة.

وتأتي التغييرات الادارية بعد اقل من ثلاثة اشهر من تسلم محافظ ذي قار محمد هادي الغزي لمهام منصبه كسادس محافظ لذي قار خلفا للمحافظ المستقيل احمد غني الخفاجي.

وجاء في وثيقة صادرة من مكتب المحافظ اطلعت عليها (المدى)، انه “تقرر انهاء تكليف المهندس علي جليل كاظم من مهام معاون المحافظ لشؤون المتابعة، وتكليف السيد عباس جابر مكطوف الخزاعي، بدلاً عنه”، وتابع “انهاء تكليف المهندس عبد الكريم قاسم، من مهام معاون المحافظ للشؤون الفنية، ويكلف المهندس احمد حنون حسن، بإدارة المهام”.

واشارت الوثيقة الى “وتكليف المهندس صلاح مهدي عبد الرضا، بمهام معاون المحافظ لشؤون الخدمات”.

وعزا محافظ ذي قار الدكتور محمد الغزي اسباب التغييرات الى ان “مشاريع الاعمار التي تشهدها المحافظة بحاجة الى الخبرات والكفاءات الهندسية”.

وفي ذات السياق تسنم مدير فرع توزيع كهرباء ذي قار المهندس عبد المجيد علاء مجيد مهام منصبه من المدير السابق المهندس احمد حنون حسن الذي جرى تكليفه بمنصب المعاون الفني لمحافظ ذي قار.

وخلال اجراءات التسليم والاستلام اكد مجيد أنه “سيعمل ما بوسعه من أجل تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمنتسبين”.

وبالمقابل اختلفت آراء الاهالي والمتظاهرين بين مؤيد للتغيير ومعارض له، اذ لوح عدد من الناشطين بالتصعيد في الفعاليات الاحتجاجية الرافضة للتغيير، مشيرين عبر مدوناتهم على مواقع التواصل الاجتماعي التي تابعتها (المدى) الى ان “معظم المسؤولين الذين جرى تعيينهم حديثا هم من المدراء والمسؤولين السابقين في الدوائر الحكومية التي لم تقدم الخدمات المطلوبة للمواطنين”.

فيما عد مراقبون ان عمليات التغيير الادارية المتواصلة على مدى عامين تسببت بإرباك العمل الاداري في ظل غياب شبه تام للبرامج والخطط المستقبلية الحقيقية للنهوض بالواقع الاقتصادي والخدمي للمحافظة التي تتصدر قائمة المحافظات العراقية الاكثر فقرا وبطالة.

وبينوا ان “المحافظة تشهد ومنذ عامين ارباكا اداريا واضحا في جميع الدوائر الحكومية والوحدات الادارية من الاقضية والنواحي وهذا ما اخذ ينعكس على مجمل الواقع الخدمي والاوضاع الاقتصادية والتنموية في المحافظة”، مشددين على “ضرورة ابعاد الارادات السياسية والتدخلات الحزبية في التغيرات الحاصلة”، مشيرين الى ان “الاحزاب والقوى السياسية المتصارعة على مغانم المحافظة مازالت تبحث عن موطئ قدم او تسعى لتعزيز مواقعها في دوائر المحافظة التي ما زال الكثير منها يخضع لمبدأ المحاصصة السياسية”.

وكانت محافظة ذي قار قد شهدت ومنذ اندلاع تظاهرات تشرين عام 2019 وحتى الان تعيين وتغيير ستة محافظين هم كل من عادل الدخيلي وابا ذر العمر وناظم الوائلي وعبد الغني الاسدي واحمد غني الخفاجي ومحمد هادي الغزي، وتعود اسباب التغيير لأسباب مختلفة من ابرزها التورط بقمع المتظاهرين والفساد المالي وسوء الادارة.

وكان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي قد وافق بموجب الامر الديواني 114 الصادر يوم الخميس (23 كانون الاول 2021 ) على استقالة محافظ ذي قار الدكتور احمد غني الخفاجي وانهاء تكليفه بناء على طلبه، وتكليف نائب المحافظ الدكتور محمد هادي حسين بمهام ادارة شؤون محافظة ذي قار ويخول الصلاحيات الادارية والمالية التي تمكنه من ذلك.

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