Posted on by

دمشق وقوات سوريا الديمقراطية تتبادلان الاتهامات بعد واقعة “تل تمر”

قوات سوريا الديمقراطية تتهم الجيش السوري بتنفيذ “هجوم استفزازي” 

تبادلت السلطات الحكومية السورية وقوات سوريا الديمقراطية الاتهامات فيما بينهما بعد سقوط قتلى وجرحى إثر اشتباكات نشبت بين الجانبين في الحسكة.

وبحسب وكالة الأنباء السورية فإن عسكريين اثنين قُتلا بمحافظة الحسكة في هجوم شنه مقاتلون من قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الكورد.

وقال مصدر عسكري إن الهجوم وقع بعد محاولة دورية أمريكية يرافقها أفراد من قوات سوريا الديمقراطية “الدخول بين نقاط الجيش العربي السوري في قرية غوزلية بريف تل تمر في محافظة الحسكة”.

وأضاف “تم الرد على مصادر النيران وإصابة عدد من عناصر” قوات سوريا الديمقراطية.

إلا أن قوات سوريا الديمقراطية اتهمت الجيش السوري بتنفيذ “هجوم استفزازي” ضد وحداتها في المدينة، مما دفعها للرد على الهجوم.

وقالت في بيان “ونتيجة الاشتباك اُستشهد اثنان من مقاتلينا وأصيب مقاتل آخر بجروح. وقُتل في الاشتباكات جنديان تابعان للنظام وأصيب اثنان آخران”.

ونادراً ما تحصل اشتباكات بين قوات سوريا الديمقراطية والجيش السوري منذ تفجر الصراع السوري عام 2011، وغالباً ما يتم احتواؤها.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close