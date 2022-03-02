سيرك جمال الحلو يعود لتقديم عروضه في بغداد لأول مرة منذ 25 عاما

الأربعاء ٠٢ مارس ٢٠٢٢ – 02:00
بحركات خطرة تتحدى الجاذبية وأسود تقفز عبر حلقات تشتعل فيها النيران وعروض لمهرجين، يعود سيرك جمال الحلو الى بغداد وسط ضجة كبيرة. فبعد غياب دام نحو ربع قرن يقدم السيرك القادم من مصر عروضه على مدى أكثر من شهر في العراق. وبانبهار يشاهد الجمهور العروض حيث يحضر العديد من الشباب والأطفال في البلاد عروض السيرك بشكل مباشر لأول مرة في حياتهم. فقد قال الشاب سامر عماد الذي كان بين الحضور: والله اليوم جدا فرحانين.. السيرك لاول مرة احنا نشوفه بالعراق.. قبل كنا نشوفه بالتلفزيون شي ممتع.. شي جميل.. ونتمنى يعرض في كل المحافظات هذا المهرجان كلش جميل.. الاطفال فرحانين كل شي حلو. وقالت أروى أحمد التي شاهدت العرض أيضا: أجواء كلش جميلة جئنا احنا واخواتي والاطفال جدا فرحانين بيشوفوا شي جديد.. وأول مرة يدخلوا سيرك.. شي جدا جميل.
ويشارك في العرض الذي يستمر ساعة فنانون من أوكرانيا وروسيا وإثيوبيا ومصر يمتعون الجمهور بالحركات البهلوانية المثيرة. كما يتميز العرض ببراعة السحرة وعروض المهرجين.