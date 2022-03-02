سيرك جمال الحلو يعود لتقديم عروضه في بغداد لأول مرة منذ 25 عاما

بحركات‭ ‬خطرة‭ ‬تتحدى‭ ‬الجاذبية‭ ‬وأسود‭ ‬تقفز‭ ‬عبر‭ ‬حلقات‭ ‬تشتعل‭ ‬فيها‭ ‬النيران‭ ‬وعروض‭ ‬لمهرجين،‭ ‬يعود‭ ‬سيرك‭ ‬جمال‭ ‬الحلو‭ ‬الى‭ ‬بغداد‭ ‬وسط‭ ‬ضجة‭ ‬كبيرة‭. ‬فبعد‭ ‬غياب‭ ‬دام‭ ‬نحو‭ ‬ربع‭ ‬قرن‭ ‬يقدم‭ ‬السيرك‭ ‬القادم‭ ‬من‭ ‬مصر‭ ‬عروضه‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬شهر‭ ‬في‭ ‬العراق‭. ‬وبانبهار‭ ‬يشاهد‭ ‬الجمهور‭ ‬العروض‭ ‬حيث‭ ‬يحضر‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الشباب‭ ‬والأطفال‭ ‬في‭ ‬البلاد‭ ‬عروض‭ ‬السيرك‭ ‬بشكل‭ ‬مباشر‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬في‭ ‬حياتهم‭. ‬فقد‭ ‬قال‭ ‬الشاب‭ ‬سامر‭ ‬عماد‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬بين‭ ‬الحضور‭: ‬والله‭ ‬اليوم‭ ‬جدا‭ ‬فرحانين‭.. ‬السيرك‭ ‬لاول‭ ‬مرة‭ ‬احنا‭ ‬نشوفه‭ ‬بالعراق‭.. ‬قبل‭ ‬كنا‭ ‬نشوفه‭ ‬بالتلفزيون‭ ‬شي‭ ‬ممتع‭.. ‬شي‭ ‬جميل‭.. ‬ونتمنى‭ ‬يعرض‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬المحافظات‭ ‬هذا‭ ‬المهرجان‭ ‬كلش‭ ‬جميل‭.. ‬الاطفال‭ ‬فرحانين‭ ‬كل‭ ‬شي‭ ‬حلو‭. ‬وقالت‭ ‬أروى‭ ‬أحمد‭ ‬التي‭ ‬شاهدت‭ ‬العرض‭ ‬أيضا‭: ‬أجواء‭ ‬كلش‭ ‬جميلة‭ ‬جئنا‭ ‬احنا‭ ‬واخواتي‭ ‬والاطفال‭ ‬جدا‭ ‬فرحانين‭ ‬بيشوفوا‭ ‬شي‭ ‬جديد‭.. ‬وأول‭ ‬مرة‭ ‬يدخلوا‭ ‬سيرك‭.. ‬شي‭ ‬جدا‭ ‬جميل‭.‬

ويشارك‭ ‬في‭ ‬العرض‭ ‬الذي‭ ‬يستمر‭ ‬ساعة‭ ‬فنانون‭ ‬من‭ ‬أوكرانيا‭ ‬وروسيا‭ ‬وإثيوبيا‭ ‬ومصر‭ ‬يمتعون‭ ‬الجمهور‭ ‬بالحركات‭ ‬البهلوانية‭ ‬المثيرة‭. ‬كما‭ ‬يتميز‭ ‬العرض‭ ‬ببراعة‭ ‬السحرة‭ ‬وعروض‭ ‬المهرجين‭.‬