صحة الكرخ / اجراء عملية جراحية نادرة و معقدة لتثبيت الفقرات القطنية مع تعديل أنكباس الفقرة الصدرية لمريض بعمر (74) عام لاول مرة في مستشفى اليرموك التعليمي

اجرى فريق طبي متخصص جراحة العظام و الكسور في مستشفى اليرموك التعليمي لأول مرة في المستشفى عملية جراحية نادرة و معقدة من النوع الخاص خاصة لتثبيت الفقرات القطنية مع تعديل أنكباس الفقرة الصدرية (12) وحقن مادة أسمنتية باستخدام جهاز السكرين لمريضة بعمر (74) عام

ذكر ذلك رئيس الفريق الطبي أختصاصي جراحة العظام و الكسور الدکتور (ثائر راسم الداهري) راجعت المريضة استشارية العظام و الكسور و كانت تعاني من ألام شديدة في الظهر مع ضعف الحركة و عدم القدرة على المشي و بعد اجراء الفحوصات السريرية و المختبرية و الشعاعية تبين انها تعاني من تضيق الحبل الشوكي مع كسر أنكباسي للفقرة الصدرية 12 مع هشاشة عظمية شديدة ( Spine fixation) ، L2-L3-L4-L5 + Kyphoplasty و بناءا على نتائج الفحوصات قرر الفريق الطبي ادخال المريضة الى صالة العمليات و بعون الله تكللت العملية بالنجاح و المريضة بحالة صحية جيدة مضيفا تعتبر هذه العملية من العمليات النادرة جدا و تجرى لاول مرة في المستشفى و لاهمية العملية تم استضافة استشاري جراحة العظام و الكسور الاستاذ الدكتور (رامي احمد) و أساتذة و طلاب الدراسات لمتابعة اجراء العملية .

اعلام صحة الكرخ

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