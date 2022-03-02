قائمة ثالثة مرتقبة لمرشحي الرئاسة بأغلبية بسيطة و «التنسيقي»: دخلنا في دوامة

بغداد/ تميم الحسن

رمت المحكمة الاتحادية الكرة في مرمى القوى السياسية، بعد ان سمحت للبرلمان (وليس لرئاسته فقط) بفتح باب الترشيح «مرة ثالثة» لمنصب رئيس الجمهورية. ويتوقع ان يقوم التحالف الثلاثي، بالحصول على قرار بأريحية من قبل مجلس النواب على تجديد الترشيح، بعد ان الغت المحكمة قائمة الترشيحات السابقة.

وفتح البرلمان يوم 8 شباط الماضي، باب الترشيح مرة ثانية، عقب انتهاء مهلة الشهر السابقة دون اختيار رئيس جمهورية.

واثار جزء من قرار «الاتحادية» الذي تأخر اصداره عدة اسابيع، غضب الاطار التنسيقي الذي توقع باستمرار الفراغ الدستوري.

وحمل القرار شقين: الاول الغى فيه لائحة الترشيحات التي صدرت قبل ايام، والثاني منح الضوء الاخضر للبرلمان في اجراء جلسة لوضع قائمة جديدة من المرشحين لرئاسة الجمهورية.

وجاء القرار وسط استمرار «الانسداد السياسي» المستمر منذ اكثر من شهر، بعد ان فشل طرفا الصراع (التحالف الثلاثي والتنسيقي) من امتلاك اغلبية الثلثين لتمرير رئيس الجمهورية.

فرصة للتفاوض

واعتبر نجم القصاب، وهو باحث في الشأن السياسي، قرار المحكمة الاتحادية بانه «منح فرصة للقوى السياسية للتفاوض».

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، قد قرر مطلع شباط الماضي، «تجميد المفاوضات» على اثر استبعاد هوشيار زيباري المرشح الابرز لرئاسة الجمهورية، من قائمة المنافسين على المنصب.

واضاف القصاب في اتصال امس مع (المدى): «هذا الوقت سيمكن الحزبين الكرديين الديمقراطي والاتحاد من الوصول الى تفاهمات حول مرشح رئاسة الجمهورية، وكذلك الامر مع القوى الشيعية».

وخاض الحزبان الكرديان الكبيران، اكثر من جولة مفاوضات، آخرها قدم فيه الحزب الديمقراطي تسوية باعطاء «الاتحاد» الوزارات في بغداد مقابل حصول الاول على رئاسة الجمهورية.

وكان الحزب الديمقراطي الكردستاني، قد قدم وزير الداخلية في اقليم كردستان ريبر احمد لمنصب رئيس الجمهورية، عقب استبعاد هوشيار زيباري من التنافس.

واشار القصاب الى ان القرار الذي صدر امس من المحكمة الاتحادية، «اعطى التحالف الثلاثي قوة، وسيذهب بالاغلبية البسيطة (نصف + واحد من مقاعد البرلمان) الى فتح باب الترشيح لرئاسة الجمهورية» للمرة الثالثة.

وقررت المحكمة الاتحادية، أمس الثلاثاء، عدم دستورية إعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية.

وأكد قرار المحكمة، (1 آذار 2022)، أنه «لا يوجد نص دستوري او قانوني يمنح رئاسة مجلس النواب صلاحية اعادة فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية».

واضاف انه «تقرر عدم دستورية إعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية»، مشيرة الى «امكانية اعادة فتح باب الترشيح مجدداً لمنصب رئيس الجمهورية لكن بقرار من مجلس النواب وليس من رئاسة المجلس».

وأعلن البرلمان، الثلاثاء من الاسبوع الماضي، قائمة جديدة تضم 33 مرشحا لمنصب رئيس الجمهورية، باضافة 8 اسماء عن القائمة السابقة.

وكشف بالمقابل القيادي في تحالف السيادة- احد اطراف التحالف الثلاثي- عن ان الاخير سيمضي في عقد جلسة لاعادة فتح باب الترشيح مرة جديدة.

وذكر الجبوري في تغريدة على «توتير» أنّ «المحكمة الاتحادية تقر بحق مجلس النواب وليس رئاسته في اعادة فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية».

وأضاف «عندما لا ينال احد المرشحين الاصوات اللازمة للفوز بالمنصب مما يعني ان جلسة المجلس القادمة ستكون للتصويت على اعادة فتح باب الترشح مجدداً لمنصب رئيس الجمهورية وليس للتصويت على المنصب».

وتنص المادة (72 ب) من الدستور على انتخاب رئيس جديد خلال مدة أقصاها 30 يوما من انعقاد أول جلسة للبرلمان المنتخب، وقد انقضت هذه المدة بالفعل، باعتبار أن البرلمان عقد أولى جلساته في 9 كانون الثاني الماضي.

وللحيلولة دون حدوث فراغ رئاسي، قررت المحكمة الاتحادية العليا، في 13 كانون الثاني الماضي، الإبقاء على الرئيس برهم صالح في منصبه حتى انتخاب رئيس جديد.

وتنص المادة 70 من الدستور على أن «ينتخب مجلس النواب من بين المرشحين رئيسا للجمهورية بأغلبية ثلثي عدد أعضائه (220 نائبا من أصل 329)».

العودة إلى عقدة الثلثين

وفق النص الاخير في الدستور، يعتقد محمد البلداوي وهو نائب عن تحالف الفتح -احد اركان الاطار التنسيقي- ان قرار المحكمة «سيصطدم مع تحقيق اغلبية الثلثين».

وفسرت «الاتحادية» في شباط الماضي، نصاب انتخابات رئيس الجمهورية بوجود 220 نائبا في البرلمان.

ومن المفترض ان تنتهي الاسبوع المقبل، مهلة الشهر الجديدة التي نص عليها الدستور في المادة 70، ويعقد المجلس جلسة لانتخابات رئيس الجمهورية بعد فشل الاولى.

ويقول البلداوي في حديث لـ(المدى) ان: «الشق الثاني من القرار سيدخلنا في دوامة، حيث سيستمر البرلمان في فتح باب الترشيح مرة رابعة وخامسة وسادسة والى ما لانهاية اذا لم تستطع اية جهة امتلاك اغلبية الثلثين لتمرير رئيس الجمهورية».

وكانت معلومات قد وصلت الى (المدى) مؤخرا، افادت بان التحالف الثلاثي يمكن ان يجمع في جلسة التصويت على الرئيس نحو 230 صوتا (اغلبية الثلثين 220).

وبينت المصادر ان المقاعد التي ستنضم الى التحالف تضم «مستقلين بالاضافة الى اتساع مقاعد القوى السنية التي وصلت الى 70 مقعدا».

ويقدر عدد مقاعد القوى التي لم تعلن موقفها بشكل رسمي تجاه اي من طرفي الخصومة، بـ46 مقعدا.

لكن البلداوي وهو نائب عن صلاح الدين يرى ان «البرلمان كان يملك الحل بدل اضاعة كل هذا الوقت، وهو الذهاب الى التفاهمات والحوار واختيار رئيس جمهورية يرضي جميع الاطراف».

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط