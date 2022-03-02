كركوك.. مربو الدواجن يعانون لتسويق منتجاتهم

طالب عدد من مربي الدواجن في كركوك، أمس الثلاثاء، الجهات الحكومية والأمنية في المحافظة بعدم وضع عراقيل أمام عملهم، في ظل المنع الحاصل لتسويق المنتج المحلي لهم في داخل المحافظة وكذلك نقلها الى المحافظات الوسطى والجنوبية.

وقال احد أصحاب حقول تربية الدواجن في كركوك ويدعى عبد الله قاسم لـ(المدى)، إن “الجهات الرقابية والأمنية تمنع تسويق منتجات الدواجن من منتوج بيض المائدة وكذلك الدجاج داخل المدينة او نقلها الى خارج المحافظة ولا نعرف السبب ولا الجهة التي عممت هكذا تعليمات للسيطرات والقوات الامنية لمنع نقل المنتجات وبيعها في الاسواق”.

واضاف قاسم ان “اصحاب الدواجن والمعامل سوف يخسرون ملايين الدولارات بسبب هذه الاجراءات التعسفية التي تقف ضد المنتج المحلي وعليه نظمنا تظاهرة امام دائرة زراعة كركوك لغرض ايصال صوتنا الى وزارة الزراعة وكل من يهمه الامر”.

وقال احد مسوقي الدجاج والبيض يدعى محمد حسن لـ( المدى)، ان “المسوقين يعانون من التسويق حيث تطالبنا السيطرات بان يصلنا النداء من الجهات العليا وكذلك يطالبوننا بان ندفع الرشاوي في السيطرات ونحن نعاني من هذه الاجراءات”.

ودعا حسن “وزير الزراعة الى التدخل كما وعد في زياراته الاخيرة الى كركوك ونحن بحدود 60 حقلا سوف نخسر مليارات بعد منع تسويق الدجاج منذ 10 ايام”.

وطالب حسن “بتوجيه الى سيطرة اربيل كركوك وسيطرة جمين وسيطرة السليمانية بضرورة السماح بدخول الدجاج المنتج داخل الحدود الإدارية في كركوك”.

من جهته قال مدير زراعة كركوك زهير علي لـ (المدى)، ان “دائرة زراعة كركوك سوف تعمل على ايجاد صيغة وآليات كون هناك تعليمات من وزارة الزراعة لدعم المنتج المحلي ومنع دخول المستور للمحافظة على المنتوج المحلي في عموم البلاد”.

وكان وزير الزراعة المهندس محمد كريم الخفاجي، اعلن من محافظة كركوك ان العراق خال من انفلونزا الطيور.

وقال خلال زيارته كركوك وحضوره اجتماعا مشتركا مع المحافظ راكان الجبوري ونائب قائد العمليات المشتركة الفريق اول الركن عبد الامير الشمري وقيادات امنية ومسؤولي بالزراعة، ان العراق خال من تسجيل اية اصابة بانفلونزا الطيور وحقول الدواجن تخضع للتلقيح. واكد ان الموازنة للعام الحالي ستشهد دعم القطاع الزراعي والفلاحين مجددا بعد توقفها نتيجة الازمة الاقتصادية والمالية في مجال البذور والاسمدة والحبوب والمبيدات.

وكان وزير الزراعة المهندس محمد كريم الخفاجي ونائب قائد العمليات المشتركة الفريق اول ركن عبد الامير الشمري قد وصلوا في وقت سابق من يوم الخميس الماضي 24 شباط الى كركوك وعقدوا اجتماعا موسعا مع محافظ كركوك راكان سعيد الجبوري وقائد المقر المتقدم للعمليات المشتركة الفريق الركن علي الفريجي وعدد من القيادات الامنية والاجهزة الاستخبارية ومسؤولين في زراعة كركوك. وتمت دراسة الاجراءات الواجب اتخاذها لدعم الروزنامة الغذائية لمنع التهريب وتشجيع المنتج المحلي الوطني بما يعزز الاقتصاد العراقي.

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