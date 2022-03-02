نيرة النعيمي

وزيـر الصناعـة و المعـادن يلتقـي السفير الإسباني لتعزيز علاقـات التعـاون والشراكـة فـي عـدد مـن المجـالات الصناعيـة

– التقـى وزير الصناعة والمعادن السيد : منهـل عزيـز الخبـاز اليوم الثلاثاء في مكتبه الرسمي بمقر الوزارة السفير الإسباني لدى العراق السيد بيـدرو مارتينيـز للتباحُث بشأن تعزيز علاقات التعاون الصناعي وفُرص الشراكة المُتاحة لإقامة مشاريع جديدة وواعدة تخدم الجانبين وبحضور وكيل الوزارة للتخطيط المُهندس يوسـف محمـد جاسـم .

وأكـدَ السيد الوزير في مَستهل اللقاء توجه الوزارة نحو الانفتاح على الدول الأوربية والدخول معها في اتفاقات شراكة واستثمار حقيقية ومنها إسبانيا بغية الاستعانة والاستفادة من تجاربها وخبراتها في الارتقاء بالقطاع الصناعي العراقي ، مُشيراً إلى إنَ لوزارة الصناعة تعاون سابق مع إسبانيا وإنها تتطلع إلى تفعيل وزيادة التعاون والعمل المُشترك مع الشركات الإسبانية لاسيما وإنَ إسبانيا من الدول المُتطورة في مجال التكنولوجيا والمعلومات وبالإمكان الاستفادة من هذهِ الإمكانيات للمُساهمة في تحقيق نهضة صناعية ومكاسب اقتصادية لكِلا البلدين .

وتضمـنَ اللقاء مُناقشة عدد من المواضيع المشتركة منها عقد المُشاركة المُبرم مع شركة سوسيداد الإسبانية لتطوير صناعة السمنت حيث أكدَ السيد الوزير على ضرورة تفعيل عمل الشركة الإسبانية كونها من الشركات المُتطورة في مجال صناعة أنواع السمنت وتقديم الدعم اللازم لها من الجانب الأسباني وتوجيهها للإسراع بالعمل ومُناقشة موضوع المبالغ المستحقة للوزارة والمودعة لدى إحدى الشركات الإسبانية وحسب كتاب وزارة الخارجية العراقية حيث أبدى السيد الوزير استعداد الوزارة لحسم هذا الموضوع وانهاء المتعلقات المالية بين العراق والشركة الإسبانية وأوصى سيادتهُ بالتواصل مع الشركة الإسبانية المعنية وعقد اِجتماع مُشترك معها بحضور سعادة السفير الاسباني للتباحث وحسم الموضوع ووضع رؤية حول كيفية التعاون في عدد من المجالات الصناعية من بينها صناعة الأدوية والأسمدة والبتروكيماويات والمُبيدات الزراعية وفي مجال منظومات الانذار والاطفاء والبحث والتطوير والتدريب من خِلال الاستفادة من المبالغ المُودعة لدى الشركة الإسبانية بموجب مُذكرة التفاهُم المُبرمة بين العراق وإسبانيا وبما يُسهم في تعزيز العلاقات المُتبادلة ونقل التكنولوجيا الحديثة لخدمة مصلحة الطرفين .

مـن جانبه أبدى السفير الإسباني رغبة بِلادهُ بالتعاون مع العراق في كافة المجالات الصناعية ، مؤكداً الاستعداد لإنهاء الملفات العالقة وبما يُصب في مصلحة البلدين الصديقيـن .

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