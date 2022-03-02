11 قتيلا حصيلة حريق في مركز تسوق في دمشق

دمشق‭ – (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬قضى‭ ‬11‭ ‬شخصا‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬جراء‭ ‬حريق‭ ‬اندلع‭ ‬فجر‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء‭ ‬داخل‭ ‬مركز‭ ‬تسوّق‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬دمشق،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أفادت‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬السورية،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬تسفر‭ ‬التحقيقات‭ ‬عن‭ ‬تحديد‭ ‬أسبابه‭ ‬بعد‭. ‬وقال‭ ‬مراسلو‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬في‭ ‬دمشق‭ ‬إن‭ ‬واجهة‭ ‬المركز‭ ‬المؤلف‭ ‬من‭ ‬ستّ‭ ‬طبقات‭ ‬احترقت‭ ‬بالكامل‭. ‬وتضرر‭ ‬جراء‭ ‬النيران‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ثلاثين‭ ‬محلاً‭ ‬وواجهة‭ ‬تجارية‭ ‬داخل‭ ‬المركز‭ ‬وفي‭ ‬محيطه‭. ‬

وأعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬على‭ ‬صفحتها‭ ‬على‭ ‬فيسبوك‭ ‬قبل‭ ‬ظهر‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء‭ ‬‮«‬إخماد‭ ‬الحريق‭ ‬الذي‭ ‬نشب‭ ‬في‭ ‬مول‭ ‬لاميرادا‭ ‬في‭ ‬شارع‭ ‬الحمرا‮»‬‭ ‬ونجم‭ ‬عنه‭ ‬‮«‬وفاة‭ ‬أحد‭ ‬عشر‭ ‬شخصاً‭ ‬وأضرار‭ ‬مادية‭ ‬كبيرة‮»‬‭. ‬وكانت‭ ‬حصيلة‭ ‬سابقة‭ ‬للدفاع‭ ‬المدني‭ ‬قد‭ ‬أشارت‭ ‬إلى‭ ‬وقوع‭ ‬عشرة‭ ‬قتلى‭. ‬وعمل‭ ‬فوج‭ ‬إطفاء‭ ‬دمشق‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬فرق‭ ‬الدفاع‭ ‬المدني‭ ‬على‭ ‬إخماد‭ ‬الحريق‭ ‬الهائل،‭ ‬مطالبين‭ ‬السكان‭ ‬بالابتعاد‭ ‬عن‭ ‬المكان‭. ‬وفرضت‭ ‬الشرطة‭ ‬وفق‭ ‬مراسلي‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬طوقاً‭ ‬أمنياً‭ ‬في‭ ‬محيط‭ ‬المركز،‭ ‬حيث‭ ‬تجمع‭ ‬عشرات‭ ‬الأشخاص،‭ ‬بينهم‭ ‬أصحاب‭ ‬المحال‭ ‬التجارية‭. ‬وانهار‭ ‬أحدهم‭ ‬أرضاً‭ ‬حين‭ ‬شاهد‭ ‬محله‭ ‬محترقاً‭ ‬بالكامل،‭ ‬وهو‭ ‬يصيح‭ ‬‮«‬ذهب‭ ‬رزقي‭.. ‬ذهب‭ ‬مالي‮»‬‭. ‬ويضمّ‭ ‬المركز‭ ‬التجاري‭ ‬محلات‭ ‬لبيع‭ ‬الملابس‭ ‬والجلديات‭ ‬ومواد‭ ‬تجميل،‭ ‬وكلها‭ ‬قابلة‭ ‬للاشتعال‭. ‬

وقال‭ ‬مدير‭ ‬الدفاع‭ ‬المدني‭ ‬في‭ ‬دمشق‭ ‬العميد‭ ‬أحمد‭ ‬عباس‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬إنّ‭ ‬‮«‬أكثر‭ ‬من‭ ‬عشرين‭ ‬سيارة‭ ‬إطفاء‭ ‬قصدت‭ ‬مكان‭ ‬الحادثة‭ ‬واستغرق‭ ‬الأمر‭ ‬نحو‭ ‬أربع‭ ‬ساعات‭ ‬للسيطرة‭ ‬على‭ ‬الحريق‭ ‬بشكل‭ ‬كامل،‭ ‬قبل‭ ‬بدء‭ ‬عمليات‭ ‬التبريد‮»‬‭. ‬وأوضح‭: ‬‮«‬الشهداء‭ ‬منهم‭ ‬من‭ ‬مات‭ ‬اختناقاً‭ ‬ومنهم‭ ‬من‭ ‬احترق،‭ ‬وجميعهم‭ ‬من‭ ‬حراس‭ ‬المركز‭ ‬والعمال‭ ‬المناوبين‮»‬‭. ‬

ونقلت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬السورية‭ ‬الرسمية‭ ‬‮«‬سانا‮»‬‭ ‬عن‭ ‬رئيس‭ ‬قسم‭ ‬الإسعاف‭ ‬في‭ ‬مشفى‭ ‬المجتهد‭ ‬الدكتور‭ ‬محمّد‭ ‬أبو‭ ‬الريش‭ ‬أن‭ ‬‮«‬سبع‭ ‬جثث‭ ‬متفحمة‮»‬‭ ‬كانت‭ ‬قد‭ ‬وصلت‭ ‬صباحاً‭ ‬الى‭ ‬المشفى‭ ‬‮«‬لم‭ ‬يتم‭ ‬التعرف‭ ‬عليها‮»‬‭. ‬وجرى‭ ‬نقل‭ ‬الجثث‭ ‬إلى‭ ‬البرادات،‭ ‬وفق‭ ‬المصدر‭ ‬ذاته،‭ ‬‮«‬لعرضها‭ ‬على‭ ‬الطب‭ ‬الشرعي‭ ‬وإجراء‭ ‬الفحوصات‭ ‬اللازمة‭ ‬لتحديد‭ ‬هويتها‮»‬‭. ‬

وأوضحت‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬أن‭ ‬‮«‬التحقيقات‭ ‬مستمرة‭ ‬لمعرفة‭ ‬أسباب‭ ‬الحريق‮»‬‭. ‬وقال‭ ‬قائد‭ ‬شرطة‭ ‬دمشق‭ ‬اللواء‭ ‬حسين‭ ‬جمعة‭ ‬للتلفزيون‭ ‬الرسمي‭: ‬‮«‬التحقيقات‭ ‬جارية‭ ‬ولا‭ ‬نستطيع‭ ‬الجزم‭ ‬حالياً‭ ‬بالأسباب،‭ ‬لكن‭ ‬من‭ ‬الواضح‭ ‬أن‭ ‬سبب‭ ‬الحريق‭ ‬داخلي‮»‬‭. ‬ورجّح‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬النيران‭ ‬قد‭ ‬امتدت‭ ‬‮«‬بسرعة‭ ‬نتيجة‭ ‬المواد‭ ‬والمعروضات‭ ‬الموجودة‭ ‬وطبيعتها‭ ‬القابلة‭ ‬للحرق‭ ‬بسرعة‮»‬،‭ ‬مضيفاً‭: ‬‮«‬كان‭ ‬امتداد‭ ‬النار‭ ‬سريعاً‭ ‬جداً‭ ‬ولم‭ ‬يتمكن‭ ‬الأشخاص‭ ‬الموجودون‭ ‬من‭ ‬إنقاذ‭ ‬أنفسهم‮»‬‭. ‬

وقال‭ ‬هاني‭ (‬52‭ ‬سنة‭) ‬وهو‭ ‬حارس‭ ‬مرآب‭ ‬مجاور‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬إن‭ ‬‮«‬الحريق‭ ‬بدأ‭ ‬حوالي‭ ‬الساعة‭ ‬الثالثة‭ ‬فجراً‮»‬‭ ‬بالتوقيت‭ ‬المحلي‭. ‬وأضاف‭: ‬‮«‬شاهدنا‭ ‬النار‭ ‬بداية‭ ‬في‭ ‬الطابق‭ ‬الأخير،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تتمدد‭ ‬بشكل‭ ‬سريع‭ ‬إلى‭ ‬بقية‭ ‬الطوابق‮»‬‭. ‬وأظهرت‭ ‬صور‭ ‬نشرتها‭ ‬وكالة‭ ‬سانا‭ ‬مسعفين‭ ‬وهم‭ ‬ينقلون‭ ‬جثثاً‭ ‬داخل‭ ‬أكياس‭ ‬بيضاء‭. ‬وتبدو‭ ‬في‭ ‬صورة‭ ‬أخرى‭ ‬مخلفات‭ ‬الحريق‭ ‬في‭ ‬زقاق‭ ‬ضيق‭ ‬تبعثرت‭ ‬فيه‭ ‬الأكياس‭ ‬والبضائع‭. ‬وأوضح‭ ‬محافظ‭ ‬دمشق‭ ‬عادل‭ ‬العلبي،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬نقلت‭ ‬سانا،‭ ‬أنه‭ ‬يتم‭ ‬حالياً‭ ‬الكشف‭ ‬على‭ ‬المبنى‭ ‬من‭ ‬‮«‬أجل‭ ‬لحظ‭ ‬وجود‭ ‬أي‭ ‬أجزاء‭ ‬خطرة‭ ‬على‭ ‬المباني‭ ‬المجاورة‭ ‬والأملاك‭ ‬العامة‭ ‬لرفعها‮»‬‭. ‬