البيتان «الشيعي والكردي» يبحثان عن مخارج للأزمة

بغداد: هدى العزاوي

تعاني العملية السياسية انسداداً ومشكلات عميقة في البيتين الشيعي (الإطار التنسيقي والتيار الصدري) والكردي (الديمقراطي والاتحاد)، وتسعى الأطراف والكتل في كلا البيتين وأطراف أخرى للبحث عن حلول وطرح مبادرات للخروج من هذه الأزمة.

وقال عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني نهرو راوندوزي في حديث : إنَّ “الخلاف في البيت الكردي على انتخاب رئيس الجمهورية ليس وليد اللحظة، بل هذا الخلاف كان حاضراً وعانيناه في الدورة السابقة عام 2018، وقد عملنا على المصالح المشتركة وكانت في ذلك الوقت عملية ديمقراطية واستحقاقاً انتخابياً شعبياً لكل حزب بفوز برهم صالح”.

وبين أنَّ “الحزب الديمقراطي حصل على أكثر من 30 مقعداً في حين أنَّ حزب الاتحاد الوطني حصل على 13 مقعداً، وهذا يضع الحزب الديمقراطي أمام مسؤولية جديدة، فالناخب يطلب أن تحصل على استحقاقك الانتخابي وتمارس دورك حسب الاستحقاق”.

مختتماً حديثه أنَّ “الحزب الديمقراطي الكردستاني عقد الكثير من الاجتماعات للخروج من هذه الأزمة سواء كان على مستوى داخل التحالف أو خارجه ومع الإطار والاتحاد الوطني والقوى الكردية الأخرى، فالبيت الكردي يسعى إلى التوافق من أجل خدمة المصلحة العامة”.

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