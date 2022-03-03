الحرب على أوكرانيا تقرير: القتلى الروس في أوكرانيا يكشفون خللا في استراتيجية بوتين

عندما استولت روسيا على شبه جزيرة القرم عام 2014، قتل نحو 400 جندي روسي خلال الحملة التي دامت شهرا، وأدت خسائرها إلى إثارة الرأي العام الروسي.

لكن روسيا تفقد هذا العدد كل يوم تقريبا خلال غزوها الحالي لأوكرانيا، بحسب ما نقلته صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين أميركيين وأوروبيين.

تقول الصحيفة إن الحصيلة المتزايدة للقتلى الروس تكشف ضعفا محتملا في استراتيجية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين العسكرية.

وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية، الثلاثاء، أن بعض الوحدات الروسية ألقت أسلحتها ورفضت القتال، وإن هناك وحدات أخرى تقوم بإعطاب آلياتها العسكرية عن عمد.

آليات عسكرية روسية مدمرة في أوكرانيا

وقال المتحدث باسم الوزارة، جون كيربي، إن المقاومة الأوكرانية تحقق “فرقا حقيقيا” على الأرض.

على سبيل المثال، كان المسؤولون الأميركيون يتوقعون سقوط مدينة خاركيف الشمالية الشرقية في يوم واحد، لكن القوات الأوكرانية استعادت السيطرة عليها على الرغم من القصف الكبير الذي استهدفها.

ونفى البنتاغون الأربعاء سقوط مدينة خيرسون، بعد أن أعلنت روسيا السيطرة عليها، وقالت إن الرتل المتجه إلى كييف يتعرض لمصاعب لوجستية تعطله.

وأظهرت مقاطع فيديو، بحسب الصحيفة، جثث جنود روس في المناطق المحيطة بخاركيف وبقايا متفحمة من الدبابات والعربات المدرعة، وطواقمها قتلى أو جرحى.

ونشرت الصحيفة صورا لبعض الجثث.

واعترفت وزارة الدفاع الروسية لأول مرة، الأحد، بأن هناك قتلى وجرحى، لكنها لم تقدم أرقاما.

قالت أوكرانيا إن قواتها أكثر من 5300 جندي روسي

ولم يتم التحقق من مزاعم أي من الطرفين بشكل مستقل، ورفض مسؤولو إدارة بايدن مناقشة أرقام الخسائر علنا، إلا أن مسؤولا أميركيا قدر الخسائر الروسية حتى الاثنين بـ2000، وهو تقدير وافق عليه مسؤولان أوروبيان.

وتحدث الثلاثة للصحيفة طالبين عدم الكشف عن أسمائهم.

وقال مسؤولون كبار في البنتاغون في إحاطات خاصة في الكونغرس إن الوفيات كانت يوم الاثنين، 1500 على كل جانب في الأيام الخمسة الأولى للصراع.

وعلى سبيل المقارنة، قتل ما يقرب من 2500 جندي أميركي في أفغانستان على مدى 20 عاما من الحرب.

وبالنسبة للسيد بوتين، فإن ارتفاع عدد القتلى يمكن أن يلحق الضرر بأي دعم محلي متبق لمساعيه الأوكرانية.