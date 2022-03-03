القبض على ٥٨ مخالفا من جنسيات مختلفة في عدد من مناطق العاصمة بغداد

تمكنت مفارز الإقامة بالتعاون مع جهاز المخابرات العراقي والاستخبارات والقوة الماسكة للأرض وبعملية استباقية من القاء القبض علي ٥٨ مخالف اجنبي من جنسيات مختلفة في مناطق متفرقة من العاصمة بغداد.

وقالت مديرية الاقامة في بيان ان “العملية شملت مناطق (الكمالية والبلديات وزيونة)”.

وأضافت “تستمر عمليات ملاحقة المخالفين لقانون الإقامة رقم ٧٦ لسنة ٢٠١٧ المعدل من الأجانب المتواجدين على أراضي جمهورية العراق والعمل ليلا نهارا من اجل القاء القبض عليهم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقهم وفق احكام القانون”.

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