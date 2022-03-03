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اللجنة المشرفة على انتخابات رابطة القاضيات العراقية تعلن عن نتائج الانتخابات

اعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات رابطة القاضيات العراقية نتائج الانتخابات التي اجريت صباح اليوم الخميس الموافق 3 /3 /2022.

واوضح بيان صادر عن المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى أن”الانتخابات اسفرت عن فوز القاضيات السيدات كل من تغريد عبد المجيد ناصر واميله مفرود عبود وعلياء علي ناصر ونوار عبيد علي وشيماء فتحي معمر  لعضوية مجلس ادارة رابطة القاضيات العراقية بصفة اصلية”.

واضاف البيان فوز كل من القاضيات السيدات سعاد حامد محمود واريج خليل حمزة وسيماء نعيم هوين بصفة اعضاء احتياط”.

وبهذه المناسبة يهنئ مجلس القضاء الاعلى القاضيات الفائزات ويتمنى لهن النجاح في مهامهن وتمثيل زميلاتهن خير تمثيل .

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