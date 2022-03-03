تتويج الاعلامية والرئيس الأسبق للتلفزيون التونسي إيمان بحرون بجائزة أطوار بهجت لسنة 2022

يتوج منتدى الاعلاميات العراقيات الرئيس الأسبق للتلفزيون التونسي الإعلامية التونسية ايمان بحرون .مارس الجاري 9يوم احتفال كبير بالعاصمة العراقية بغداد وسط 2022بجائزة أطوار بهجت لسنة

وسيتم هذا التتويج بمشاركة عربية ودولية احتفاء باليوم العالمي للمرأة والذكرى الحادي عشر لتأسيس منتدى الإعلاميات العراقيات.

ويعد هذا التتويج الذي نالته الإعلامية التونسية اعترافا من منتدى الاعلاميات العراقيات بما قدمته الإعلامية ايمان بحرون خلال مسيرتها المهنية ولتسجيل اسمها في التاريخ كأول امرأة عربية وافريقية تدير مؤسسة إعلامية عمومية في حجم مؤسسة التلفزة التونسية التي قادتها من 2012 إلى 2014.

وتدير الإعلامية إيمان بحرون حاليا إحدى أهم مؤسسات الاتصال في تونس وهي خبيرة لدى الاتحاد الأوروبي للإذاعات والتلفزات وعضو مؤسس لمؤسسة Women Executive Media التابعة للاتحاد الأوروبي.

يُذكر أن جائزة «أطوار بهجت» الصحفية تُمنح سنويًا لأفضل شخصية إعلامية قدمت إنجازًا غير مسبوق في العمل الإعلامي، تخليدًا لاسم الصحفية العراقية التي اُستشهدت في سبيل عملها الصحفي ولتضحيات الإعلاميات العربيات في مجال عملهن.

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