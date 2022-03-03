تحذير من هلاك الثروة السمكيَّة والطيور النادرة

الديوانية: عباس رضا الموسوي

أنذرت محافظة الديوانيَّة مرتكبي أعمال الصيد الجائر ضمن مسطحاتها المائية، بإجراءات قانونية مشددة، محذرة من هلاك للثروة المائية والطيور النادرة والأحياء والنظام البيئي بأكمله.

وقال مدير شعبة النظم البيئية الطبيعية في المحافظة حيدر عناج : إنَّ “الفرق البيئية كثفت جهودها لمواجهة الصيد الجائر الجاري بعدد من المسطحات المائية الواقعة بعيداً عن مركز المحافظة لاسيما هور الدلمج، من قبل صيادين يستخدمون السموم والكهرباء، بهدف اصطياد كميات كبيرة من الأسماك دفعة واحدة، دون الاهتمام بما يسببه ذلك من قتل لجميع الأحياء”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط