تقرير دولي: العراق أكثر الدول تضرراً من الإرهاب منذ 2011

ترجمة: حامد احمد

أفاد تقرير دولي بأن العراق يعدّ أكثر الدول تضرّراً من الإرهاب منذ 2011، مشيراً إلى أن هجمات العام الماضي خلّفت 524 شهيداً.

وذكر تقرير مؤشر الإرهاب العالمي لعام 2022 Global Terrorism Index الصادر عن معهد العلوم الاقتصادية والسلم السويدي IEP ان تنظيم داعش ما يزال يعتبر اكثر التنظيمات الإرهابية دموية في العالم متسببا بسقوط 11,500 قتيل خلال هجمات نفذها في منطقة الشرق الأوسط وشمالي افريقيا منذ العام 2014″.

وأضاف التقرير الذي ترجمته (المدى)، أن “العراق جاء من بين اكثر عشر دول تضررا بالإرهاب بتسجيل 833 هجوما إرهابيا تعرض له عام 2021 هو الأعلى من أي بلد آخر مسجلا سقوط 524 قتيلا”.

ونوه، إلى أن “أفغانستان كانت الأكثر تضررا من جانب عدد القتلى مسجلة وقوع 1,426 قتيلا خلال العام 2021 هو الأعلى عالميا حيث ازدادت العمليات الإرهابية فيها بنسبة 33% عن العام السابق وزيادة بنسبة القتلى بمعدل 14%”.

وأشار التقرير الى ان “عدد الهجمات الإرهابية في العراق خلال العام 2021 ازدادت بنسبة 33% عن نسبتها في العام 2020 التي تم خلالها تسجيل 414 هجوماً، وكذلك زيادة بعدد القتلى بنسبة 15% مع تسجيل سقوط 524 شهيداً”.

ولفت، إلى أن “حالات الوفيات الناجمة عن الإرهاب في العراق انخفضت بنسبة 91% عن ذروتها منذ العام 2007”.

وجاء في تقرير مؤشر الإرهاب العالمي، النسخة التاسعة لعام 2022، انه “للسنة الثانية على التوالي كانت المقرات العسكرية في العراق الأكثر تعرضا للهجمات الإرهابية مسجلة نسبة 43% من مجموع ضحايا الهجمات في العراق عام 2021”. واستدرك “رغم ان ازدياد الهجمات على المقرات العسكرية كانت بنسبة 60% فان عدد القتلى منهم انخفضت بنسبة 6%، في حين ازداد عدد القتلى بين المدنيين خلال العام 2021 بنسبة 28% مسجلا وقوع 163 قتيلا مقارنة بالعام 2020 الذي شهد سقوط 127 قتيلا”.

وأفاد، بأن “هجمات إرهابية قد تم تسجيلها في جميع محافظات العراق الـ18 خلال العام 2021، وكانت اكثرها تضررا المحافظات الواقعة في الشمال الشرقي للبلاد، حيث سجلت كل من محافظة ديالى وصلاح الدين وكركوك نسبة 48% من مجموع الهجمات الإرهابية في البلاد”.

وأضاف التقرير، أن “تنظيم داعش يستمر بهيمنته على الهجمات الإرهابية الواقعة في العراق مسجلا مسؤوليته عن 71% من مجموع ما سقط من قتلى في البلد خلال العام 2021، وبينما تراجعت هجمات داعش في العراق بنسبة 7% خلال العام الماضي فان عدد الخسائر ارتفع الى اعلى معدل له منذ العام 2018 بواقع 327 قتيلا في العام 2021”.

وتبنى تنظيم داعش مسؤوليته عن اكثر هجماته دموية في العراق خلال العام 2021، عندما تم تفجير قنبلة في سوق شعبي بأحد احياء بغداد متسببا باستشهاد 35 شخصاً وجرح 60 آخرين.

وجاء في التقرير ان “484 هجوما آخر شهدها البلد عام 2021 لم تنسب لأي تنظيم آخر تسببت باستشهاد 127 شخصاً”.

وتحدث التقرير عن “انخفاض نشاطات داعش في البلد منذ اعلان الحكومة العراقية نصرها العسكري على التنظيم عام 2017″، ورأى أن من “الواضح ان تهديد التنظيم للمنطقة لم يختف، ورغم ان التنظيم لم يعد قادرا على مسك ارض في المنطقة، فان داعش مستمر بشن عمليات إرهابية على نطاق ضيق في مناطق نائية وقروية في العراق متسببا بسقوط جرحى وقتلى”.

من جانب آخر ذكر التقرير، ان “بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمالي افريقيا شهدت خلال الفترة ما بين 2007 و2021 العدد الأكبر من الهجمات الإرهابية على مستوى العالم بواقع 21,926 هجوما متسببا بسقوط 50,000 قتيل وكان العراق في مقدمة تلك البلدان تلته سوريا”.

إلا أن التقرير أفاد، بأن “منطقة جنوبي آسيا والصحراء الافريقية الجنوبية سجّلت خلال السنوات الثلاث الأخيرة عدداً اكبر من الهجمات الإرهابية التي تعرضت لها منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا مسجلة نسبة 74% من خسائر الإرهاب لعام 2021، حيث تكثر هناك منظمات بوكو حرام والشباب فضلا عن تنظيمات طالبان والقاعدة”.

وأشار التقرير، الى “تدهور الأوضاع الأمنية كثيرا في بلدان بوركينا فاسو وجمهورية الكونغو الشعبية ومالي والنيجر في منطقة الساحل، وكان تنظيم بوكو حرام مسؤولا عن 70% من العمليات الإرهابية التي شهدتها تلك البلدان للفترة ما بين 2020 و2021 مسببا سقوط 3,461 قتيلاً”.

وزاد التقرير، أن “التفجيرات الانتحارية والتفجيرات بالقنابل والعبوات الناسفة كانت الأكثر شيوعا في تكتيكات الهجمات الإرهابية التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط”.

ويواصل، أن “العبوات الناسفة كانت مسؤولة عن 70% من خسائر المعارك في العراق خلال العام 2006 وبينت دراسة عن استمرار داعش بهذا الأسلوب للفترة ما بين 2006 و2014 وتم تطوير تفجير القنابل هذه عن بعد باستخدام جهاز الموبايل”.

ومضى التقرير، إلى أن “هجمات داعش في العراق خلال العام 2021 ازدادت بمعدل الثلث عن العام الذي قبله وذلك لازدياد نشاط التنظيم الإرهابي”.

عن تقرير معهد IEP السويدي

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط