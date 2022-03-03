خارطة إنقاذ نادي مانشستر يونايتد

لم يحظى إي ناد كرة قدم في العالم.. كما حظي

مانشستر يونايتد.. لاأريد الخوض بالمسببات النفسية والتاريخية والفعلية للسبب.. ولكن بعد إعتزال السير فيرغسون لم يإت مدرب واحد حفظ تراث الفريق وهيبته العالمية فشل موس وفان دي خال ومورينيو وسولشكاير فشلا ذريعا يصاحبه عدم وجود الإدارة الذكية والكشافون الذين يجوبون الفرق العالمية بحثا عن المواهب التي تستحق إرتداء قميص النادي العريق..

إنظروا البايرن وإدارته المستقرة التي لازالت تنتقل..من نجاح الى نجاح و بنت فريقا من مواهب يشار لها بالبنان..ماهو الحل لإزمة اليونايتد؟ ليس من باب مختبري))) بإن يكون النادي

مختبر تجارب التمنيات!سألجا للترقيم اولا حول المدرب المناسب!

1.نريد مدرب أجاكس.. تين هاغ أول إختيار ولاحاجة للاطناب بمهارته في بناء فريق غير معروف نال كل الإشادات ونريد بعده المدرب أنريكه مع جهله بالدوري الانكليزي وربما عائق اللغة.. ونريد كونتي خيارا أولا!!!إذا أستقال من السبرز! وإذا أردنا مدربا إنكليزيا لإسباب تتعلق بالثقافة الانكليزية المحافظة الكروية))) نختار مدرب برايتون…جراهام بوتير!

2-التخلص من لاعبين هم عاهات وهم سبب هذا التردي الكبير في إنحدار مستوى الفريق! من الدفاع //بيساكا- شو- ماغواير- ليندلوف- بيلي- جونز! ومن الوسط ماتا وماتيش وفريد ولينغارد وبوغبا ومن الهجوم غرينوود وكافاني وراشفورد ومارسيال وديالو.. وأبقيت رونالدو لسبب واحد ان له تأثير معنوي كبير على اللاعبين وأبقيت فان دي بيك المعار الى ايفرتون لانها موهبة مظلومة!

-3 يكون رانجنيك المستشار الرياضي للنادي والمسؤول عن الخطط المستقبلية.. ويكون فان دار سار مدير فنيا للنادي

-4الباقون دي خيا وهندرسون وفاران وتيليس ودالوت ومكتونوماي وفان دي بيك وبرونو ورونالدو وسانشو يشكلون الصفوة القتالية.. …أبنو عليهم فريق قوي من المواهب الفرنسية والايطالية والبرتغالية, شباب يفهمون قيمة هذا النادي الاعتبارية ومشجعيه حول العالم…

-5هل تصدقون قيمة بيساكا 55 مليون يورو؟ وشو 38 مليون ومغواير 87 مليون وليندلوف 35 مليون وبيلي 38 مليون وماتا 45 مليون! وماتش 45 مليون.. وفريد التعس 59 مليون!! وبوغبا 105 مليون وديالو 22 مليون ومارسيال 60 مليون!! مامجموعه 589 مليون يورو!!! أسألكم بكل المقدسات.. الاخلاقية والدينية..إذا عرضنا هولاء للبيع فردا فردا هل يجلبون ربع هذه المبالغ!! يجب التخلّص منهم ولايجب الانتظار هم سبب البلاء وسيبقى البلاء ببقائهم!؟

6– إحسبوا للاعبين الانكليز في ليفربول! ارنولد وهندرسون وفي الستي وجلسي قليل جدا وانظروا كم لاعب انكليزي في اليونايتد في كل الخطوط! لايمكن ان يتطوروا مطلقا!

هذه خارطة إنقاذ اليونايتد… بقاء هولاء العاهات هو سبب بلاء الفريق.. لننتظر أول الخطوات وهو تعيين المدرب المناسب..بدون جلب بوكتشينو المرشّح للطرد إذا خرج جيرمان من دوري الأبطال!

عزيز الحافظ

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