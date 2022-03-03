خطة حكومية لمعالجة المدارس الطينيّة وذات الدوام المزدوج

كشفت الأمانة العامة لمجلس الوزراء عن خطة على محورين لإنهاء ملف المدارس الطينية وذات الدوام المزدوج والآيلة للسقوط، لافتة إلى المضي بإنهاء مشاريع وزارة التربية المتلكئة فضلاً عن الاتفاقية الصينية المتضمنة إنشاء 7000 مدرسة.

وقال المتحدث باسم الأمانة حيدر مجيد، في تصريحات تلفزيونية تابعتها (المدى)، إن “عدداً من المشاريع اعلنت عن انجازها وزارة التخطيط وهي تبلغ 2160 مدرسة خلال العام الماضي، وكان ذلك ضمن موازنة تنمية الاقاليم والمحافظات وصندوق إعمار المناطق المحررة”.

وأضاف مجيد، أن “الحكومة تولي اهتماماً كبيراً بملف انشاء البنى التحتية والخدمات المدرسية للمناطق المحررة لتأمين العودة الطوعية لجميع النازحين”.

وأشار، إلى أن “الأمانة العامة لمجلس الوزراء تعمل في الأبنية المدرسية على خطين الأول مشاريع وزارة التربية المتلكئة، والثاني هو الأبنية المدرسية النموذجية ضمن المشروع الوطني لبناء المدارس بالاتفاقية الاطارية العراقية الصينية”.

وبيّن مجيد، ان “الاتفاقية مع الصين تضمنت 7000 مدرسة، تم إدراج الف منها ضمن موازنة العام الماضي”، وتحدث عن “توقيع عقدين مع شركتين صينيتين وهما (باور جاينا) و(سينوتك)”.

ولفت، إلى أن “الخطة الحكومية التي تعمل عليها الامانة العامة ضمن الادارة التنفيذية للعام الحالي تتضمن ادراج ثلاثة آلاف مدرسة، أما البقية فسيتم تنفيذها تباعاً خلال السنوات المقبلة”.

وأوضح مجيد، أن “العراق يحتاج إلى أكثر من هذا العدد، لأن المشاريع المتلكئة لو أنها أنجزت في الوقت المحدد لها كانت قد غطت الكثير من النقص الحاصل”، مبيناً أن “الأمانة العامة وعندما تسلمت الملف بشكل كامل قبل ستة أشهر وقفت على جميع المشكلات التي حالت دون إكماله، وتبين لها وجود 21 عقداً متلكئاً، مع 11 مشكلة قانونية تم حل عشر منها”.

وشدد، على أن “جميع العقود قد انتهت، مع المباشرة بالعمل في عدد من المحافظات، وأسفر عن ذلك تسلم من 95 إلى 100 مدرسة خلال المدة الماضية”، منبهاً إلى أن “العمل سيكون في محافظات النجف وميسان وكربلاء بعد إنجاز جميع المتعلقات القانونية”.

وأردف مجيد، أن “1000 قطعة أرض ضمن الاتفاقية العراقية الصينية تم تسليمها، ولم يتبق إلا جزء قليل في مدينة الصدر ببغداد كونها ستخضع لتعديلات في التصاميم لكي تتلاءم مع قطع الاراضي هناك”.

ويواصل، أن “الشركات باشرت بتسييج قطع الاراضي المشمولة بالمشاريع، تمهيداً لاستئناف العمل في القريب العاجل”.

وأفاد مجيد، بأن “المناطق المحررة تم وضعها في ملف منفصل كونها تضرّرت من عصابات داعش الارهابي وأقدمت على تدمير كامل البنى التحتية وشمل ذلك المدارس والمستشفيات”.

وتابع، ان “الامانة العامة لمجلس الوزراء عملت مع دعم هذا الملف بالتعاون مع البرنامج الانمائي للأمم المتحدة والدول المانحة ووصلنا إلى مراحل متقدمة بإنشاء الكثير من الأبنية المدرسية والمراكز الصحية والمستشفيات وتمت تهيئة الاجواء لعودة النازحين منها بترميم المنازل، ومن نتائج هذا العمل افتتاح المكتبة المركزية في الموصل التي تعرضت إلى تدمير، وكذلك افتتاح مجمع المحاكم في المحافظة وسوف يشمل ذلك قريباً مجمع المياه في كركوك”.

ويسترسل مجيد، أن “قطع الاراضي المخصصة للمدارس تم اختيارها بالتنسيق مع الادارات المحلية ودوائر التربية في المحافظات سواء في داخل المناطق السكنية وخارجها”.

ومضى مجيد، إلى أن “مجمل العمل سواء على صعيد الخطة الحكومية أو الاتفاقية الصينية سوف يسد الحاجة للمدارس وبالتالي نتخلص من الدوام المزدوج والابنية الطينية او الآيلة للسقوط”.

ويعاني العراق من مشكلة كبيرة على صعيد المدارس جعلت الدوام في العديد منها ثنائياً وثلاثياً، فضلاً عن انتشار كبير للمدارس الكرفانية والطينية.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط