دعوة ندوة “الأدب الوجيز” حول كتاب “ومضة”

أصر الأديب أمين الذيب على إنجاز كتابه “الأدب الوجيز” ولكنه لم يشهد ولادته، حيث وافته المنية، إلا أن ملتقى الأدب الوجيز أصر على أن يكون الاحتفال بالكتاب كما أراد مؤلفه.

لذا

يتشرف ملتقى الأدب الوجيزاتحاد الكتاب اللبنانيين ودار نلسن بدعوتكم لحضور الاحتفال التكريمي للراحل الأديب أمين الذيب، ولتوقيع ديوان ومضة والكتاب النقدي الذي عمل عليه قبل وفاته في ملتقى الأدب الوجيز.

الى الأصدقاء الأعزاء في الوسط الثقافي،

الى كل المحبين،

ندعوكم لتكونوا معنا نهار الجمعة 4 آذار 2022

الساعة السادسة والنصف مساء- في البيال قاعة المحاضرات B

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