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رئيس محكمة استئناف كربلاء يضع الحجر الاساس لمشروع ملحق بناية في مقر الاستئناف

بغداد/ إعلام القضاء  

وضع رئيس محكمة استئناف كربلاء الاتحادية القاضي السيد احمد هادي حسين مع محافظ كربلاء المقدسة المهندس السيد نصيف جاسم الخطابي الحجر الاساس لمشروع ملحق بناية رئاسة محكمة استئناف كربلاء الاتحادية”.وذكر بيان للمركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى انه “برعاية رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي الدكتور فائق زيدان تم وضع الحجر الاساس لمشروع ملحق تابع لبناية رئاسة محكمة استئناف كربلاء الاتحادية”.مضيفاً ان “الجهة المنفذة للمشروع هي شركة اللواء العالمية للمقاولات والصناعة والتجارة والاستثمار والوكالات التجارية”.

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