صدور فيديو كليب أغنية “نبي الرحمة” بصوت بيام عزيزي

منصور جهاني – طرح فيديو كليب أغنية “نبي الرحمة” من غناد والحان بيام عزيزي، توزيع فردين لاهوربور وإخراج رضا حسني في الاسواق.

واعلن القائمون على العمل،، طرح فيديو كليب أغنية “نبي الرحمة” غناء وألحان بيام عزيزي، ومن توزيع فردين لاهوربور، وكلمات شيفا فضل علي، من اداء فرقة موسيقيين أتراك، وإخراج رضا حسني وبتكليف من المقر الوطني للصبر (سلام ، صبر ورضا) وبات الفيديو متاحا لعشاق الموسيقى في جميع أنحاء البلاد.

ويصور هذا الكليب عائلة المرحوم “خير الله غلدستيه” وعائلة “خالد كرمي” المحكوم عليهم بالإعدام؛ وبالتنسيق والتعاون مع مجالس فض المنازعات بمحافظة كرمانشاه، تم الإفراج عن المحكوم عليه بالإعدام للانتقام بعد 9 سنوات من السجن بموافقة وعفو أسرة الضحية، ليصور ايقونة من الرحمة والتسامح والمحبة بين البشرية.

فريق عمل فيديو كليب نبي الرحمة هم:

المغني والملحن: بيام عزيزي ، الموسيقى: فردين لاهوربور ، الموسيقيون: أوركسترا الموسيقى التركية، التسجيل والمزج والإتقان: استوديو اسطنبول، الشاعر: شيفا فضل علي، إخراج: رضا حسني، مساعد إخراج: بنيامين زاهدي، مدير التصوير: مهيار ميرجلالي، المصور: حسين حسيني أصيل، مساعد التصوير: مجيد قادري، مونتاج: محمد خلفي، مصور ملصق الاغنية والمستشار الإعلامي: منصور جهاني، الفضاء الإلكتروني والمنصات الموسيقية: بويا عطارية، المنتج: “المقر الوطني للصبر” (السلام والصبر والرضا).

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