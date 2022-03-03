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عمل فنّي يجسّد الإبداع.. ويرقى لأسمى المشاعر

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بعد طول  غياب عاد النجم اللبناني شادي شريف صاحب الحنجرة الماسية الى الساحة الفنية عبر عمل متقن تجسّد بأغنية مميزة حملت عنوان “ضريبة وفا”  وفي التفاصيل التي كشفها الفنان شادي شريف لموقعنا أن الأغنية من كلمات علي المولى وألحان جاد القطريب، ماسترينغ روجيه أبي عقل، كلارينت غسان أبو حلتم واستديو محمود عيد. الف مبروك للنجم شادي شريف أغنيته الجديدة ونتمنى له النجاح في جميع أعماله الفنية المقبلة خاصة أن الساحة الفنية اليوم تفتقد الى مثل هذه الخامات الصوتية المشبعة بالفن الأصيلرابط الاغنية

https://www.youtube.com/watch?v=lD1En7Iges0
كلمات الأغنية:لمّا اكتر اشيا بحبّاكرمالك أنا وقّفاو الناس اللي عشت بقلبابطّل حتّى اعرفالما امحي ذكرياتيو غيّر كرمالك حياتيبكون بوقتا عم بدفعضريبة وفاعادي بضعف قدّام قلبكلأنّي ما بخافلمّا قلبي يفكّر يقوىأنا بقلّو ضعافالحب مش لازم بس نحسّوالحب لازم ينشافابتداءً من هاللحظةمن قلبي ما في طلعةأربع وعشرين ساعة حبسبع تيام بالجمعةحضلني حبّك لتقولي بسمش قدرانة أكتر حسمشيتي معي بطريقما منّا رجعة
Best RegardsWAEL KHALIL
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