عمل فنّي يجسّد الإبداع.. ويرقى لأسمى المشاعر

بعد طول غياب عاد النجم اللبناني شادي شريف صاحب الحنجرة الماسية الى الساحة الفنية عبر عمل متقن تجسّد بأغنية مميزة حملت عنوان “ضريبة وفا” وفي التفاصيل التي كشفها الفنان شادي شريف لموقعنا أن الأغنية من كلمات علي المولى وألحان جاد القطريب، ماسترينغ روجيه أبي عقل، كلارينت غسان أبو حلتم واستديو محمود عيد.



الف مبروك للنجم شادي شريف أغنيته الجديدة ونتمنى له النجاح في جميع أعماله الفنية المقبلة خاصة أن الساحة الفنية اليوم تفتقد الى مثل هذه الخامات الصوتية المشبعة بالفن الأصيل



رابط الاغنية

https://www.youtube.com/watch?v=lD1En7Iges0



كلمات الأغنية:

لمّا اكتر اشيا بحبّا

كرمالك أنا وقّفا

و الناس اللي عشت بقلبا

بطّل حتّى اعرفا



لما امحي ذكرياتي

و غيّر كرمالك حياتي

بكون بوقتا عم بدفع

ضريبة وفا



عادي بضعف قدّام قلبك

لأنّي ما بخاف

لمّا قلبي يفكّر يقوى

أنا بقلّو ضعاف

الحب مش لازم بس نحسّو

الحب لازم ينشاف



ابتداءً من هاللحظة

من قلبي ما في طلعة

أربع وعشرين ساعة حب

سبع تيام بالجمعة

حضلني حبّك لتقولي بس

مش قدرانة أكتر حس

مشيتي معي بطريق

ما منّا رجعة

Best Regards

WAEL KHALIL

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط