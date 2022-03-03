فيلم فرح يشهد عرضه العالمي الأول في مهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة

يشهد الفيلم الروائي فرح للثنائي حسيبة فريحة وكنتن أوكسلي عرضه العالمي الأول ضمن فعاليات النسخة الخامسة من مهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة، الذي تُقام فعالياته في الفترة من ٦ إلى ١١ مارس/آذار.

تنطلق أحداث الفيلم عندما تبدأ لينا، طالبة تمهيدي الطب، في معاناتها مع كوابيس متكررة حادة، تشرع حياتها في التداعي، ثم تضطر إلى العودة إلى وطنها بيروت بلبنان، وتحصل على وصفة طبية لتناول مضاد الاكتئاب المثير للجدل زابا، المعروف في صورته غير الشرعية باسم جوي، لمساعدتها في التعافي. على الرغم من ذلك، وبينما تأخذ كوابيس لينا منحى سيء، ويتضح الرابط بوالدتها فرح، تنطلق لينا في رحلة لكشف شبكة من الأسرار العائلية التي ستقودها إلى الحقيقة المطلقة.

الفيلم من تأليف حسيبة فريحة وتشارك في إخراج الفيلم مع كنتن أوكسلي، وبطولة ستيفاني عطالله، ومجدي مشموشي، وحسيبة فريحة، ويوسف بولس. تصوير إلياس طراد ومونتاج ماركوس دارسي، وتتولى MAD Solutions مهام توزيع الفيلم عربياً.

حسيبة فريحة كاتبة ومنتجة، عملت في العديد من المشروعات، من بينها فيلم Temperance الذي يتبع قصة ثلاث شخصيات ينتمون إلى ثلاثة أديان مختلفة في الشرق الأوسط، عُرض الفيلم في مهرجان الشرق الأوسط السينمائي الدولي وركن الأفلام القصيرة في مهرجان كان السينمائي. عملت حسيبة في العديد من الأعمال الأخرى، من بينها فيلم City Island برفقة أندي جارسيا وآلان أركن، ولاحقاً أنتجت حسيبة وقامت ببطولة وساعدت في إخراج فيلم “وحدن” الذي شارك في العديد من المهرجانات الدولية حول العالم. تدير حسيبة فريق ما بعد الإنتاج في twofour54 في أبوظبي.

كنتن أوكسلي تمكن من بناء مسيرة تنال تقديراً عالمياً في صناعة الأفلام والتلفزيون. وبصفته منتجاً والرئيس التنفيذي لشركة Knockout Production التي يمتلكها وتقدم خدمات إنتاجية، عمل كنتن في العديد من المشاريع الناجحة التجارية التي حققت ملايين الدولارات. استطاع كنتن أن يصبح أصغر مخرج لصالح ITV عندما كان في العشرين من عمره، وعمل مع حكومتي ماليزيا والإمارات العربية المتحدة، وترأس قسم الإنتاج والتجارة العالمية في twofour54 لمدة ست سنوات. حصل كنتن على خبرة كبيرة من أعمال دولية مثل Top Gear وLeft Bank Pictures وBang Bang.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط