ليث وجسر الكوفة

سرور العلي

اعتاد ليث العبودي (30 عاماً)، الترجَّل من سيارته كلما شاهد شجرة غير مشذبة في شوارع مدينته النجف، ليبادر بفتح صندوق السيارة وإخراج عدة أدوات اشتراها لمثل هذه الأعمال، ثم سرعان ما يبدأ مهمته.. لم يكتفِ ليث بهذه المهام التي أوكلها لنفسه طواعية، بل بادر مؤخراً بصيانة وإصلاح قواطع جسر الكوفة وأسيجته على نفقته الخاصة.

يخرج ليث الموظف في مطار النجف الدولي، تتملكه الحماسة في كل مرة يرى فيها أنَّ هناك مشكلة ما تعجز أو تتكاسل دوائر البلدية في إصلاحها، فيذهب إلى أحد الحرفيين ويبتاع الحديد، ويتم تقطيعه ثم يستأجر ماكينتي لحيم وتوليد الكهرباء، ومجموعة من علب الألوان ليباشر العمل.. حين يُنهي العمل لا ينسى أن يضع ركائز لحماية أسيجة الجسر من الكسر مجدداً.

يقول ليث بابتسامة ودودة: “ناشدت الجهات المعنية إصلاحه فور ما رأيت منظره غير الحضاري في بلد يعمر بالثروات والإمكانيات، وحين لم يستجب لنا أحد قمت بمساعدة أصدقائي بإصلاحه”.

من مبدأ الشعور بالمسؤولية والحفاظ على حياة الآخرين، يقوم ليث بمبادرته التي لم تكن الأولى، إذ قام بالعديد من المبادرات، ومنها حملة تأهيل وإعادة إعمار الحدائق والمتنزهات العامة.

يدرك ليث أنَّ عين الحكومة تغفل رؤية التشوهات والخلل، لذا يعمل بجهوده الذاتية لتصحيح الأخطاء ويضفي على الأمكنة مسحة من الجمال. وبالرغم من حملاته التطوعية والإنسانية فإنه يواجه انتقادات سلبية حيناً، وسخرية في أحيان أخرى، لكنه يتغلب عليها بإصراره على مواصلة عمل الخير قائلاً: “ما كان لله ينمو”.

يستعد ليث لمبادرة جديدة أطلق عليها “سفراء النظافة”، التي ستنطلق في كورنيش الكوفة لتنظيفه وإعادة ترتيبه.

يتمنى ليث على التربويين تعليم الأطفال على النظافة والزراعة، “الطفل مثل البذرة إنْ تسقِها تنمُ”، يقول، مضيفاً: “العمل المقرون بالهمة والإخلاص يكتمل وينجح مهما كانت الإمكانيات بسيطة”.

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