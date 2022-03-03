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مسرور بارزاني ووزير النقل العراقي يبحثان تعزيز آليات التعاون في قطاع المواصلات

استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الخميس 3 آذار (مارس) 2022، وزير النقل العراقي ناصر حسين بندر الشبلي.

وجرى في اللقاء، التباحث حول تعزيز آليات التنسيق والتعاون بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية في قطاع النقل والمواصلات، ولا سيما في مجال ربط مدن ومحافظات إقليم كوردستان والعراق مع بعضها بعضاً، ثم بالدول المحيطة فالعالم وذلك عبر سكك حديدية متطورة،

فضلاً عن زيادة الرحلات الجوية الداخلية، لما لذلك من تأثير وفاعلية جيدة على تعزيز البنية التحتية الاقتصادية والتبادلات التجارية والنهوض بالصناعة والسياحة، وهو ما يتعين أن يتم بما يخدم مصلحة جميع المواطنين ومختلف مكونات العراق.

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