نيجيرفان بارزاني يؤكد على حماية حرية وحقوق الصحفيين

أكد رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، على أهمية حماية حرية وحقوق الصحفيين، مشيرا الى ان أوضاع النساء الصحفيات في داخل وخارج مؤسساتهن، “موضع قلق” ويجب توسيع الجهود لتحسين بيئة عملهن ومحاربة التضييق عليهن.

واجتمع رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، مع كادر مركز ميترو للحريات الصحفية، وقال منسق المركز، رحمن غريب: “عرض جميع أعضاء مركز ميترو ملاحظاتهم ومقترحاتهم على رئيس إقليم كوردستان الذي أجاب على الجميع”.

وفي تصريح لشبكة رووداو الإعلامية، يوم الثلاثاء (1 آذار 2022)، قال رحمن غريب إن رئيس إقليم كوردستان أكد على أهمية تطبيق القوانين الخاصة بحرية الصحفيين والوصول إلى المعلومات كشرط لتقدم العملية الديمقراطية، مبدياً مساندته لمركز ميترو وللصحفيين كافة.

وأشار منسق مركز ميترو للحريات الصحفية إلى أن نيجيرفان بارزاني ينظر باهتمام إلى جهود مركز ميترو ومنظمات المجتمع المدني الرامية إلى زيادة إقرار حقوق الإنسان وتفعيل عملية الرقابة على مؤسسات إقليم كوردستان.

غريب، أضاف أن رئيس إقليم كوردستان قال إن “شعب كوردستان كافح وثار في سبيل الحريات وحقوق الإنسان، وعلينا أن نحافظ على هذه الحريات والحقوق ولا يجوز أن ننظر بعين معادية لتقارير المنظمات التي تراقب هذه المجالات”.

شكّلت أحوال المرأة محوراً آخر للحديث بين رئيس إقليم كوردستان وكادر مركز ميترو، وعن هذا قال رحمن غريب إن رئيس إقليم كوردستان أشار إلى أن أوضاع النساء الصحفيات في داخل وخارج مؤسساتهن، كما تتحدث عنها تقارير ميترو ونقابة الصحفيين، موضع قلق ويجب توسيع الجهود لتحسين بيئة عملهن ومحاربة التضييق عليهن.

رئيس إقليم كوردستان، اعلن مساندته لمركز ميترو وللناشطين والصحفيين، وقال إنه سيقدم كل التسهيلات للمنظمات والصحفيين، وفي هذا السياق، قال رحمن غريب: “مساندة رئيس إقليم كوردستان تمهد السبيل أمام مركز ميترو للخوض في جميع أعمال الرقابة الإعلامية الأخرى”.

ونوه رحمن غريب بأن رئيس إقليم كوردستان طمأنهم إلى أنه لن يدعم أي قانون يتعارض مع قانون الصحافة وقانون الوصول إلى المعلومات.

وذكر منسق مركز ميترو بأنهم قدموا الكثير من المطالب لرئيس إقليم كوردستان “وكل المطالب كانت لخدمة المصلحة العامة. فنحن نرى أن المصلحة العامة ومصلحة كوردستان تكمن في توسيع الحريات لتكون كوردستان محمية”.

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