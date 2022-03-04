الاتحادية تدعو مقاتليها لإتخاذ الحيطة والحذر لمنع استغلال داعش…

دعت قيادة قوات الشرطة الاتحادية، مقاتليها بإتخاذ اقصى درجات الحيطة والحذر لمنع استغلال التظيمات الارهابية العاصفة الترابية لشن هجمات إجرامية.

وقالت القيادة في بيان: الى كافة مقاتلينا الابطال.. مع الاجواء المتربة التي يمر بها بلدنا، نوصي كافة مقاتلينا الابطال بإتخاذ اقصى درجات الحيطة والحذر والانتباه الشديد ومنع اي محاولة للعناصر الارهابية والاجرامية من المساس بأمن المواطنين ومقاتلينا الابطال، وحفظ الله العراق وشعبه الكريم.

يشار الى أن معظم مدن العراق الوسطى والجنوبية والغربية تتعرض لعاصفة ترابية حددت من مجال الرؤية، فيما يتوقع اندفاعها تدريجياً عن البلاد.

ودفعت العاصفة الترابية عمليات الانبار إلى رفع حالة الانذار والاستعداد القتالي تحسباً من استغلال تنظيم “داعش” الإرهابي للاحوال الجوية التي تشهدها مدن العراق بتعرضها لعواصف ترابية.

واعلنت دائرة صحة النجف، مساء اليوم الخميس، أن طوارىء المستشفيات تستقبل عشرات حالات الاختناق جراء العاصفة الترابية، فيما أكدت استنفار تام لملاكاتها في جميع المستشفيات.

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