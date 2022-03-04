الخارجية الإيطالية: الاتحاد الأوروبي أهم مؤسسة سلام وبوتين لن يقسمنا

أكد وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، اليوم الجمعة، أن الاتحاد الأوروبي هو أهم مؤسسة سلام وأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فشل في تقسيم والتفرقة بين دول الاتحاد، حسبما أفادت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

وقال دي مايو، عقب اجتماع لوزراء خارجية الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، إن “الاتحاد الأوروبي من وجهة نظري ومن وجهة نظر الحكومة الإيطالية يمثل أهم مؤسسات السلام ويجب أن نستمر في توحيده كما نظهر في الوقت الحالي كما أوضحنا أمس في التوجيه (بشأن الحماية المؤقتة) للاجئين”.

وشدد “”يجب أن نواصل تنفيذ الإجراءات المشتركة لأن الروس ، ولا سيما بوتين ، راهنوا على تقسيم دول الاتحاد الأوروبي ولم ينجحوا. وبإخفاقهم في القيام بذلك ، في هذه اللحظة ، فإن قلقهم واضح للصراع لقد اعتقدوا أنهم كانوا كذلك.”

وأضاف دي مايو “بدلاً من ذلك ، وبفضل الرئيس زيلينسكي ، وبفضل الشعب الأوكراني ، وبفضل الجيش الأوكراني ، لم يحدث هذا. هناك مقاومة أوروبية في أوكرانيا تدافع عن الديمقراطية ، لأن حرب بوتين هي ضد الديمقراطية.”

وتابع “أظهر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، بالهجوم على محطة الطاقة النووية ، أنه يعرض شعبه أيضًا للآثار المدمرة للصراع والأضرار التي لحقت بمحطة الطاقة.”