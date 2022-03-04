المرجع السيستاني يعلق على تفجير المسجد الباكستاني

بيان صادر عن مكتب آية الله السيستاني حول الانفجار المأساوي لمسجد (كوتشا ريسالدار) في بيشاور ، باكستان

نص البيان

بسم الله

(إنا لله وإنا إليه راجعون)

الإخوة والأخوات المؤمنين في بيشاور، باكستانالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

إن المأساة الأليمة التي حدثت اليوم خلال صلاة الجمعة بمسجد (كوتشا ريسالدار) ، والتي أسفرت عن استشهاد وجرح عدد كبير من المصلين الأبرياء ، تسببت في حزن وأسى شديدين. وبينما نتقدم بالتعازي إليكم أيها الأعزاء ، والتعاطف مع أسر الضحايا ، نطلب الصبر والشفاء العاجل لجميع الضحايا ولشهداء هذا الحادث المأساوي.

تستنكر مدرسة النجف الأشرف والمرجعية الشيعية العليا هذه الجريمة المروعة التي تستهدف وحدة المسلمين ، وتحث حكومة باكستان على اتخاذ إجراءات لحماية المشردين ، وخاصة الأقليات الدينية ، من استبداد وجرائم الجماعات الإرهابية. الاحتياطات اللازمة ، وعدم السماح لمجتمعاتهم الدينية بالتعرض لهجمات عنيفة ووحشية من قبل الجماعات المتطرفة وقاسية القلب.

نسأل الله العلي القدير أن يخلد شرف وعزة شعب باكستان الكريم.

30 / رجب / 1443 هـ

مكتب السيد السيستاني – النجف الاشرف