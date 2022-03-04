النجم الهولندي سيدورف يعلن اعتناقه الإسلام موجهاً رسالة خاصة

أعلن النجم الهولندي السابق، كلارنس سيدورف إسلامه بعد فترة من الاطلاع والبحث، وأوضح بعض النقاط والإشاعات، التي ذُكرت على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة التي تتعلق باسمه الجديد أو الأسباب التي دفعته لاتخاذ هذا القرار.

وعبر صورة ورسالة نشرها بحسابه على موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”، شكر لاعب خط الوسط، الذي لعب في عدة أندية شهيرة، من ضمنها ريال مدريد وقطبا ميلان، جميع متابعيه المسلمين الذين بعثوا له برسائل الترحيب.

وكتب كلارنس سيدورف: “شكر خاص لمن أرسل لي رسائل لطيفة احتفالاً بانضمامي للعائلة الإسلامية. أنا سعيد جداً وممتن للالتحاق بجميع إخواني وأخواتي المسلمين عبر كل أرجاء العالم”.

ولم ينسَ النجم الشهير أن يشكر من كانت سبباً في اتخاذه القرار، وهي زوجته صوفيا مكرماتي، فأضاف “أخص عزيزتي صوفيا التي علمتني عمق معنى الإسلام بالشكر. لم أغير الاسم الذي منحني إياه والداي، كلارنس سيدورف، أبعث بكل الحب لجميع الأشخاص في العالم”.

وانضم كلارنس سيدورف لمجموعة كبيرة من اللاعبين العالميين الذين اعتنقوا الدين الإسلامي، وأشهرهم الفرنسيون فرانك ريبيري ونيكولا أنيلكا وأريك أبيدال وبول بوغبا، فضلاً عن الهولندي روبين فان بيرسي ولاعب خط ميلان، العاجي، فرانك كيسييه.

ويُعد سيدورف من بين أبرز لاعبي خط الوسط في عالم كرة القدم، إذ حمل ألوان عدة أندية شهيرة، وحقق ألقاباً تاريخية من بينها بطل لدوري أبطال أوروبا مع أياكس أمستردام وريال مدريد وميلان في مناسبتين، كذلك حقق الدوري مع هذه الأندية، ليختتم مشواره مع نادي بوتافوغو البرازيلي.

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