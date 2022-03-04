بتوجيه من مسرور بارزاني .. إعادة الناجي الوحيد من عائلة قضت في بحر إيجة

وصل الطفل ريوار ريبوار اليوم الجمعة إلى مطار أربيل الدولي، بعدما نجا بمفرده من حادث غرق زورق أودى بحياة عائلته بالكامل في بحر إيجة.

ولقيت العائلة الكوردية حتفها في أواخر العام الماضي بينما كانت تحاول العبور إلى أوروبا على متن قارب يقل أكثر من حمولته بكثير.

ولم ينج من العائلة سوى ريوار (11 عاماً)، لكنه ظل لدى السلطات اليونانية منذ ذلك الوقت. ثم أُعيد بتوجيه من رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني.

وكان في استقبال الطفل ريوار كل من جدته وجده وباقي أقرباءه.

وقال ريوار ريبوار: «أنا سعيد بالعودة إلى كوردستان، لكنني حزين لأن عائلتي ليست معي».

وكانت عائلة ريبوار تتألف خمسة أفراد، توفي 4 منهم في حادثة غرق القارب.

والطفل ريوار كان من بين 17 شخصاً نجوا من القارب الذي كان يحمل 70 مهاجراً يحاولون الوصول إلى أوروبا بطريقة غير شرعية عبر بحر إيجة.