بيان المرجع العملاق السيد السيستاني حول مذبحة اليوم :

عن الانفجار المأساوي لمسجد (كوتشا ريسالدار) في بيشاور، باكستان
بسم الله
(إنا لله وإنا إليه راجعون))
الإخوة والأخوات المؤمنين في بيشاور ، باكستان
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إن المأساة الأليمة التي حدثت اليوم خلال صلاة الجمعة بمسجد (كوتشا ريسالدار) ، والتي أسفرت عن استشهاد وجرح عدد كبير من المصلين الأبرياء ، تسببت في حزن وأسى شديدين. وبينما نتقدم بالتعازي إليكم أيها الأعزاء ، والتعاطف مع أسر الضحايا ، نطلب الصبر والشفاء العاجل لجميع الضحايا ولشهداء هذا الحادث المأساوي.
تستنكر مدرسة النجف الأشرف والمرجعية الشيعية العليا هذه الجريمة المروعة التي تستهدف وحدة المسلمين ، وتحث حكومة باكستان على اتخاذ إجراءات لحماية المشردين ، وخاصة الأقليات الدينية ، من استبداد وجرائم الجماعات الإرهابية. الاحتياطات اللازمة ، وعدم السماح لمجتمعاتهم الدينية بالتعرض لهجمات عنيفة ووحشية من قبل الجماعات المتطرفة وقاسية القلب.
نسأل الله العلي القدير أن يخلد شرف وعزة شعب باكستان الكريم.
30 / رجب / 1443 هـ
مكتب السيد السيستاني النجف الأشرف.
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#الدكتور_صاحب_الحكيم
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لندن
مقرر حقوق الإنسان
4 آذار 2022