بيان المرجع العملاق السيد السيستاني حول مذبحة اليوم :

عن الانفجار المأساوي لمسجد (كوتشا ريسالدار) في بيشاور، باكستان

بسم الله

(إنا لله وإنا إليه راجعون))

الإخوة والأخوات المؤمنين في بيشاور ، باكستان

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

إن المأساة الأليمة التي حدثت اليوم خلال صلاة الجمعة بمسجد (كوتشا ريسالدار) ، والتي أسفرت عن استشهاد وجرح عدد كبير من المصلين الأبرياء ، تسببت في حزن وأسى شديدين. وبينما نتقدم بالتعازي إليكم أيها الأعزاء ، والتعاطف مع أسر الضحايا ، نطلب الصبر والشفاء العاجل لجميع الضحايا ولشهداء هذا الحادث المأساوي.

تستنكر مدرسة النجف الأشرف والمرجعية الشيعية العليا هذه الجريمة المروعة التي تستهدف وحدة المسلمين ، وتحث حكومة باكستان على اتخاذ إجراءات لحماية المشردين ، وخاصة الأقليات الدينية ، من استبداد وجرائم الجماعات الإرهابية. الاحتياطات اللازمة ، وعدم السماح لمجتمعاتهم الدينية بالتعرض لهجمات عنيفة ووحشية من قبل الجماعات المتطرفة وقاسية القلب.

نسأل الله العلي القدير أن يخلد شرف وعزة شعب باكستان الكريم.

30 / رجب / 1443 هـ

مكتب السيد السيستاني النجف الأشرف.

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لندن

مقرر حقوق الإنسان

4 آذار 2022