جيني إسبر تكشف عن أمنيتها الوحيدة.. فما هي؟

كشفت الفنانة السورية جيني إسبر، عن امنيتها الوحيدة المتبقية لها في هذا العام.

وقالت إسبر عبر مواقع التواصل”إنستغرام”: “الأمنية الوحيدة المتبقية لي في هذا العالم الشرس هي السلام”.

ويأتي تصريح إسبر هذا بالتزامن مع الاحداث والصراع الدائر في أوكرانيا وهو الأمر الذي دفع البعض لاعتبار ما كتبته رفضاً لهذه الحرب ودعوة إلى السلام في جميع أنحاء العالم.

وتمتلك إسبر ارتباطاً وثيقاً بأوكرانيا فهي من والدة أوكرانية توفيت في العام 2018 ونعتها بذلك الوقت بكلمات مؤثرة.

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