خبير انتخابي: المفوضية ستشرف وتراقب انتخابات الحكمة.. ويكشف تفاصيل دقيقة عنها

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وقال العبدلي انه :”بعد صدور قانون الاحزاب رقم 36 لسنة 2015 المنظم للحياة الحزبية من اهم المبادئ التي جاء بها هو من حق اي مواطن اختيار المرشح بحرية كاملة واعطى للمرشح حرية الانتقال من حزب الى اخر بعد انهاء علاقته بالاول”.
واضاف “المادة 6 من قانون الاحزاب توجب انتخاب بديمقراطية من قبل القاعدة”، مشيرا الى ان “تيار الحكمة هو جودة التنظيم لكل الفعاليات التي يقوم بها لكل نشاطاته ورئيس تحالف قوى الدولة السيد الحكيم واضحاً بعمليات الاقتراع عبر اانتخاب رئيس التيار ثم لرئيس الهياة ونائبيه {رجل وامرأة} ثم اعضاء المكتب السياسي وعددهم 24 عضواً”.
وتابع العبدلي “دائرة الاحزاب السياسية في المفوضية بدات بتبليغ جميع الاحزاب السياسية التي تاسست في 2017 بوجوب عقد المؤتمر الثاني اي اعادة الدورة كل 4 سنوات، وتيار الحكمة سباق بالالتزام بتعليمات المفوضية وبادر بتنظيم المؤتمر باعتباره استحقاق قانوني وسيكون بحضور واشراف ورقابة مفوضية الانتخابات العليا”.
ومضى بالقول “المفوضية اشترطت ان تكون الالية ديمقراطية؛ لكن الالية تختلف من حزب الى اخر، ولم نشهد هذه الدقة والحيادية والرقابة والتغطية كما يجري في تيار الحكمة”.
وواصل العبدلي “النظام الداخلي المسجل لدى المفوضية اولا انتخاب رئيس التيار وصلاحيات موجودة ومسجلة في النظام الاساسي ويجدد له الانتخاب او يصوت له في كل مؤتمر وطني، وبعدها يصوت لاعضاء الهياة العامة القيادية وتنتخب رئيسا لها ونائبين ثم المكتب السياسي المتكون من 25 عضوا بما فيهم رئيس التيار على ان يكون منهم 6 من النساء اي 25% كوتا”.
وبين، ان “ورقة الاقتراع ستكون مختلفة الاولى لرئاسة التيار ونائبيه وورقة اقتراع المكتب السياسي ولكل مرشح رقماً والتسلسلات جاءت حسب القرعة وتم اعداد مقاطع تنفيذية ونموذج مصغر يوزع على الناخبين لاحسان اختياراته ومن حق المرشح اختيار 24 مرشحا للهيأة العامة
وعضو التيار حر بانتخاب اي رقم من 24 مرشحاً؛ لكن ان بلغ الاختيار 25 سيتم إهمال ورقة الاقتراع”.
وختم العبدلي “سيكون هناك صمت انتخابي يبدأ في يوم الاقتراع وسيكون هناك منع مطلق من الترويج ومنه استخدام الهواتف النقالة او اخذ صور للاقتراع وسياتي الناخب بهويته التعريفية، وسيكون هناك سجل ناخبين للمشاركين بالمؤتمر العام، وعد وفرز لاوراق الاقتراع”.
ومن المقرر ان تجري الانتخابات العمومية لتيار الحكمة الوطني تحت عنوان {دورة الشيخ حميد معلة الساعدي} يوم السبت المقبل المصادف 5 من اذار الجاري.
وكشف المتحدث الرسمي لتيار الحكمة الوطني نوفل أبو رغيف، استعدادات انتخاب رئاسة الهيأة العامة لتيار الحكمة.
وأشار أبو رغيف في تصريح الى استعدادات لانتخاب رئاسة الهيأة العامة لتيار الحكمة الوطني التي ستتألف من رئيس ونائبين {أول وثاني} والتي ستختار مقررين للإدارة عملها”.
وعد أبو رغيف، تداعيات المشهد السياسي وماحدث في الانتخابات الاخيرة بانها شكلت دافعاً مضاعفاً لأبناء تيار الحكمة لمواصلة مشروعهم بثقةٍ واصرار.