خبير قانوني حول جلسة البرلمان يوم غد: تتطلب حضور (النصف +1) وموافقة الأغلبية البسيطة

أكد الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الجمعة، أن جلسة فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية مجدداً وفق قرار المحكمة الاتحادية يوم غد، تتطلب الأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء، يعني نصف العدد الكلي زائد واحد، وعندما تطلب رئاسة البرلمان التصويت يوجب موافقة الأغلبية البسيطة (نصف عدد الحضور زائد واحد) وفق المادة ٥٩ من الدستور.

وأوضح التميمي، أنه «إذا حصل التصويت أعلاه وبالموافقة سنكون أمام الإجراءات التي نص عليها قانون الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية ٨ لسنة ٢٠١٢ في المواد ٢ و٣ و٤ و٥ منه من حيث فتح الترشيح خلال ٣ أيام من الموافقة ويقدم الراغبون بالترشيح طلباتهم خلال ٣ أيام من الإعلان ثم تعلن رئاسة البرلمان الأسماء، ويجوز الطعن أمام المحكمة الاتحادية خلال ٣ أيام للمعترضين لمن لم يظهر اسمه وتبت المحكمة الاتحادية بالطعون خلال ٣ أيام من تسجيلها لديها».

مبيناً بأن «المادة ٧٢ ثانيا من الدستور أوجبت أن يتم انتخاب رئيس الجمهورية الجديد خلال ٣٠ يوما من تاريخ الجلسة الأولى، حيث سوف تحدد رئاسة البرلمان موعدا لانتخاب الرئيس الجديد للجمهورية خلال مدة الـ ٣٠ يوما وبالإجراءات المنصوص عليها في المادة ٧٠ من الدستور العراقي من حيث افتتاح الجلسة بحضور الثلثين وبدء التصويت، كذلك كما قالت المحكمة الاتحادية العليا في قرارها وأن يكون فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية لمرة واحدة فقط ولمدة وجيزة ومعنى الوجيزة أي مدة قصيرة».

وقال الخبير القانوني: «أما في حالة عدم موافقة البرلمان على فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية من جديد فإن رئاسة البرلمان ملزمة بتحديد موعد لانتخاب رئيس الجمهورية مقتصرا على الذين حصلت عليهم الموافقة في المرة السابقة أو الأولى فقط».

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