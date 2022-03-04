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مسؤول يؤكد على اعادة قدرة انتاج النفط من الحقول المشتركة مع العراق لما قبل الحظر

اكد المدير التنفيذي لشركة “هندسة وتطوير النفط” ابوذر شريفي على اعادة قدرة انتاج النفط من الحقول المشتركة مع العراق في غرب كارون الى ما كان عليه قبل الحظر.

وقال شريفي في تصريح ادلى به لمراسل وكالة “ارنا”الجمعة خلال تفقده لمشروع “آزادكان جنوبي” النفطي الواقع غرب نهر كارون: انه ومع بدء مهام الحكومة الثالثة عشرة (قبل عدة اشهر) تم ايلاء الاهتمام بعمليات الانتاج من الحقول المشتركة اكثر مما مضى.

واضاف: ان اعادة قدرة الانتاج الى ما كانت عليه قبل الحظر وتعزيز القدرات العملانية في الحقول المشتركة غرب كارون يعدان من الخطط المهمة لوزارة النفط.

واكد شريفي ضرورة التنسيق الفني والهندسي المشترك بين شركة متن (هندسة وتطوير النفط) وشركة “اروندان” للنفط والغاز، لتحقيق هذا الهدف لوزارة النفط وقال: ان الجهود ستبذل لمتابعة هذا التنسيق بجدية بين الشركة المطورة (متن) والمشغلة (اروندان) بهدف تعزيز الانتاج من الحقول المشتركة مع العراق.

وبناء على هذا التقرير سيزداد انتاج حقل “آزادكان جنوبي” بمقدار 15 الف برميل قبل نهاية العام الجاري (العام الايراني ينتهي في 20 اذار/مارس) وفق الخطة المرسومة من قبل شركة “هندسة وتطوير النفط”.

ويعد حقل “آزادكان جنوبي” النفطي اهم الحقول المشتركة الواقعة غرب نهر كارون الى الجوار من الحدود العراقية وعلى بعد نحو 80 كم غرب مدينة اهواز مركز محافظة خوزستان جنوب غرب ايران.

انتهى ** 2342

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