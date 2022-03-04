مفهوم الحرب بين تعدد المبررات وتناقص القيود

د زهير الخويلدي

مقدمة

نصنع حربًا حتى نعيش بسلام هكذا تحدث أرسطو منذ الزمن الاغريقي التراجيدي والجواب الروماني من القديس أوغسطين هو أن الهدف من كل الحروب هو السلام في نهاية المطاف. فقد تكون الحرب في بعض الأحيان شر لا بد منه. ولكن مهما كانت الضرورة، فهو دائمًا شر وليس خيرًا على الإطلاق. لن نتعلم كيف نعيش معًا بسلام بقتل أطفال بعضنا البعض. طالما أن الحرب تعتبر شريرة، فإنها ستظل دائما مفتونة. عندما يُنظر إليها على أنها مبتذلة، ستتوقف عن شعبيتها. بالتالي يخوض البشر الحرب دوما حسب كارل فون كلاوزفيتز وان الصوت الأكثر ثباتًا والذي يتردد صداه عبر تاريخ البشر هو قرع طبول الحرب. لكننا لم يعرف ما إذا كانت الحرب هي فترة فاصلة أثناء السلام، أو السلام فترة فاصلة أثناء الحرب. ولم يعرف ما هي الأسلحة التي ستخوضها الحرب العالمية المقبلة، لكن ربما تخاض بالعصي والحجارة كما توقع ألبرت أينشتاين وسوف نحصل على السلام حتى لو كان علينا القتال من أجله. من المؤكد أن الحرب الوقائية في “الدفاع” عن الحرية ستدمر الحرية، لأن المرء ببساطة لا يستطيع الانخراط في عمل همجي دون أن يصبح همجيًا، لأنه لا يمكن للمرء الدفاع عن القيم الإنسانية عن طريق العنف المحسوب وغير المبرر دون إلحاق ضرر مميت بالقيم التي يحاول المرء للدفاع. لم تدافع الانسانية أبدًا عن الحرب إلا كوسيلة من وسائل السلام. ولا يعتقد أبدًا أن الحرب، مهما كانت ضرورية أو مبررة، ليست جريمة. وبالتالي يجب على الجنس البشري أن يضع حداً للحرب قبل أن تضع الحرب حداً للبشرية. يا لها من قسوة الحرب: تفريق العائلات والأصدقاء وتدميرهم، وتشويه أنقى الأفراح والسعادة التي منحنا إياها الله في هذا العالم؛ لملء قلوبنا بالكراهية بدلاً من الحب لجيراننا، ولتدمير الوجه الجميل لهذا العالم الجميل. الجزء الجيد الوحيد من الحرب هو نهايتها. أعرف الحرب لأن قلة من البشر الآخرين الذين يعيشون الآن يعرفون ذلك، ولا شيء بالنسبة لي أكثر إثارة للاشمئزاز. لطالما دافعت عن إلغائها بالكامل، لأن تدميرها الشديد لكل من الصديق والعدو جعلها عديمة الفائدة كوسيلة لتسوية النزاعات الدولية.

لقد رأينا الحرب. لقد رأيناها في البر والبحر. رأينا الدماء تسيل من الجرحى. لقد رأينا الموتى في الوحل. لقد رأينا مدنًا مدمرة. لقد رأينا أطفالا يتضورون جوعا. لقد رأينا معاناة الأمهات والزوجات. لذلك نكره الحرب فهي لا تحدد من هو على حق – وما هو أساسي في الحرب هو النصر، وليس العمليات الطويلة. يجب تحريم القتل في زمن نهاية الحرب. لذلك يعاقب كل القتلة ما لم يقتلوا بأعداد كبيرة وبصوت الأبواق. من المعلوم أن الحرب صراع مسلح بين دول أو مجتمعات سياسية متضاربة. الحروب مقصودة بالضرورة. الفاعلون هم دول أو تحالفات متنافسة أو مجتمع واحد أو أكثر داخل دولة ما يسعى إما إلى الاستقلال وإقامة الدولة أو الإطاحة الكاملة بالحكومة القائمة. قد تشن الحروب ليس فقط ضد الدول ولكن ضد تحالفات أو كتل من الدول أو غيرها من الجماعات المسلحة المنظمة. بحكم التعريف، الحروب منتشرة على نطاق واسع وطويلة الأمد مع استثناءات قليلة، وتتميز بالعدوان الشديد، والاضطراب الاجتماعي، والوفيات المرتفعة عادة، وغالبًا ما تكون العوامل المؤدية إلى الحرب معقدة وتعزى إلى مجموعة من القضايا. تُثار الحروب بسبب الخلافات الإقليمية، أو من خلال الضغط المتزايد من أجل توجيه ضربة استباقية ضد قوة معادية، أو استجابة لدعوات الانتقام من الأعداء الذين تم تحديدهم على أنهم معتدون. قد تنجم الحروب أيضًا عن اختلافات دينية أو عرقية أو أيديولوجية، ووفقًا لنظرية الحرب العادلة، يجب إعلان الحروب بين الدول من قبل السلطة الحكومية الشرعية. إعلان الحرب لا يتم عادة في حروب داخلية أو أهلية. والجدير بالذكر أنه منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، كان هناك عدد من الحروب غير المعلنة ولكن الموضوعية التي خاضت بسبب تهديدات مزعومة للأمن القومي أو استجابة لطلب المساعدة من حكومة حليف صديق. تثير الطبيعة العنيفة للحرب قضايا أخلاقية، وتؤدي إلى التساؤل عما إذا كانت الحرب جزءًا حتميًا، بل أساسيًا، من الوجود البشري أو ما إذا كان عالم السلام ممكنًا. إنجازات القادة مثل المهاتما غاندي ومارتن لوثر كينج. في تأمين الحقوق السياسية والمدنية مع تجنب الأسلحة يُظهر إمكانية الرد التعويضي على اقتراح الفيلسوف البروسي للحرب، كارل فون كلاوزفيتز، بأن “الحرب هي السعي وراء السياسة بوسائل أخرى”. في الواقع، فإن استخدام العصيان المدني السلمي لتحقيق أهداف سياسية يوفر إمكانية وجود عالم خالٍ من الحرب. ما تاريخ الحروب وأنواعها؟ ماهي الأسباب المؤدية الى الحرب؟ من هم الفلاسفة الذين يبررون بنظرياتهم الحروب؟ هل يمكن وضع قيود على السلوك الحربي ووقفه؟ أي أخلاق في الحروب؟

تاريخ الحرب

كان النشاط العسكري عملية مستمرة على مدى آلاف السنين. كان من المحتمل أن تكون الحرب عبارة عن غارات على نطاق صغير فقط حتى الرفض الأخير تاريخيًا لنمط حياة الصيادين والقطافين من أجل الحياة الزراعية المستقرة والمدينة. كان هذا التغيير في نمط الحياة يعني أنه عندما تتعرض المجموعة للتهديد، فمن غير المرجح أن تتحرك ببساطة، حيث كان لديها محاصيل ومستوطنة للدفاع عنها. علاوة على ذلك، من المقبول على نطاق واسع أن اعتماد الزراعة أدى إلى فائض غذائي، بحيث كان بعض الأفراد قد تجاوزوا متطلبات الإنتاج الزراعي وكانوا قادرين على التخصص في مجالات العمل الأخرى، مثل تشغيل المعادن. أدى ظهور البارود وتسريع الاكتشافات العلمية إلى أن تكون الحرب الحديثة ذات تقنية عالية، وقد وثق تقرير الأمن البشري لعام 2005 انخفاضًا كبيرًا في عدد النزاعات المسلحة وشدتها منذ نهاية الحرب الباردة في أوائل التسعينيات. كتب هذا التقرير مركز الأمن البشري في معهد ليو للقضايا العالمية بجامعة كولومبيا البريطانية وتكلف إنتاجه حوالي 2.5 مليون دولار أمريكي. تشير الورقة إلى انخفاض بنسبة 40 في المائة في عدد النزاعات المسلحة منذ أوائل التسعينيات، وانخفاض بنسبة 80 في المائة في عمليات الإبادة الجماعية بين عامي 1998 و2001. ويرى بعض النقاد أنه في حين أن عدد النزاعات قد يكون قد انخفض، فإن عدد الضحايا في كل نزاع قد انخفض. زيادة. يقول آخرون إن التقرير يركز فقط على الوفيات المباشرة في ساحة المعركة، بدلاً من الأشخاص الذين يموتون من مشاكل لاحقة، مثل المرض أو المجاعة.

النظريات النفسية

علماء النفس مثل جادل ديربان وجون بولبي بأن البشر، وخاصة الذكور، عنيفون بطبيعتهم. بينما يتم قمع هذا العنف في المجتمع العادي، فإنه يحتاج إلى المنفذ العرضي الذي توفره الحرب. يتحد هذا مع مفاهيم أخرى، مثل النزوح، حيث يحول الشخص مظالمه إلى تحيز وكراهية ضد الجماعات العرقية أو الأمم أو الأيديولوجيات الأخرى. في حين أن هذه النظريات قد يكون لها بعض القيمة التفسيرية حول سبب اندلاع الحروب، إلا أنها لا تفسر متى أو كيف تحدث. بالإضافة إلى ذلك، فإنهم يطرحون السؤال عن سبب وجود فترات طويلة من السلام في بعض الأحيان وعصور أخرى من الحرب التي لا تنتهي. إذا كانت علم النفس الفطري للعقل البشري لا تتغير، فإن هذه الاختلافات غير متسقة. الحل الذي تم تكييفه مع هذه المشكلة من قبل العسكريين مثل فرانز ألكسندر هو أن السلام لا وجود له حقًا. الفترات التي يُنظر إليها على أنها سلمية هي في الواقع فترات استعداد لحرب لاحقة أو عندما يتم قمع الحرب من قبل دولة ذات قوة عظمى، مثل باكس بريتانيكا. إذا كانت الحرب فطرية في الطبيعة البشرية، كما تفترضه العديد من النظريات النفسية، فهناك أمل ضئيل في الهروب منها. أحد البدائل هو القول بأن الحرب هي نشاط ذكوري فقط، أو تقريبًا فقط، وإذا كانت القيادة البشرية في أيدي النساء، فلن تحدث الحروب. لعبت هذه النظرية دورًا مهمًا في الحركة النسائية الحديثة. يشير المنتقدون، بالطبع، إلى أمثلة مختلفة من القيادات السياسية النسائية التي لم تكن لديها أي مخاوف بشأن استخدام القوة العسكرية، مثل مارغريت تاتشر، أو إنديرا غاندي، أو جولدا مائير.لقد جادل علماء نفس آخرون بأنه في حين أن المزاج البشري يسمح بحدوث الحروب، إلا أنهم يفعلون ذلك فقط عندما يكون الأشخاص غير المتوازنين عقليًا في السيطرة على الأمة. هذه المدرسة الفكرية المتطرفة تجادل بأن القادة الذين يسعون إلى الحرب مثل نابليون وهتلر وستالين كانوا غير سويّين عقليًا. على الرغم من أن هذا لا يفسر شيئًا بعيدًا عن آلاف الرجال الأحرار والعقلاء الذين يشنون الحروب نيابة عنهم، إلا أن هناك فرعًا متميزًا من النظريات النفسية للحرب هي الحجج القائمة على علم النفس التطوري. تميل هذه المدرسة إلى رؤية الحرب على أنها امتداد لسلوك الحيوان، مثل الإقليمية والمنافسة. ومع ذلك، في حين أن للحرب سببًا طبيعيًا، فقد أدى تطور التكنولوجيا إلى تسريع تدمير الإنسان إلى مستوى غير منطقي ومضر بالأنواع. لدينا غرائز مشابهة لغرائز الشمبانزي ولكننا نمتلك قوة أكبر. كان كونراد لورينز أول من دافع عن هذه النظرية. تم انتقاد هذه النظريات من قبل علماء مثل جون كينيدي، الذين يجادلون بأن الحرب المنظمة والمستمرة للبشر تختلف أكثر من مجرد المعارك الإقليمية بين الحيوانات. حاول البعض الآخر شرح المنطق النفسي الكامن وراء ميل الإنسان للحرب باعتباره جهدًا مشتركًا لفئة من ذكاء أعلى للمشاركة في الموت واختباره ومحاولة السيطرة عليه، وهو المصير النهائي لكل إنسان، وهو حجة واحدة ضد حتمية المذكر. العدوان هو أنه في المجتمع الصحي، يمكن توجيه العدوان إلى منافذ إنتاجية مثل الرياضة والصيد والسباق وأنشطة أخرى من هذا القبيل.

النظريات الأنثروبولوجية

يتخذ العديد من علماء الأنثروبولوجيا وجهة نظر مختلفة تمامًا عن الحرب. إنهم يرون أنها ثقافية في الأساس، يتم تعلمها عن طريق التنشئة بدلاً من الطبيعة. وهكذا، إذا أمكن إصلاح المجتمعات البشرية، فإن الحرب ستختفي. بالنسبة لهذه المدرسة، فإن قبول الحرب يغرس في نفوس كل واحد منا من خلال المحيط الديني والأيديولوجي والقومي الذي نعيش فيه. ويرى العديد من علماء الأنثروبولوجيا أيضًا عدم وجود روابط بين أشكال مختلفة من العنف. إنهم يرون قتال الحيوانات، ومناوشات قبائل الصيد والجمع، والحرب المنظمة للمجتمعات الحديثة كظواهر مميزة لكل منها أسبابه الخاصة. أكد المنظرون مثل آشلي مونتاجو على طبيعة الحرب من أعلى إلى أسفل، وأن جميع الحروب تقريبًا لم تبدأ بالضغط الشعبي بل بأهواء القادة، وأن هؤلاء القادة يعملون أيضًا على الحفاظ على نظام من التبريرات الأيديولوجية للحرب.

النظريات الاجتماعية

لطالما كان علم الاجتماع مهتمًا جدًا بأصول الحرب، وقد تم تقديم العديد من النظريات، والعديد منها متناقض. وهكذا، تم تقسيم علم الاجتماع إلى عدد من المدارس. الأول، مدرسة أولوية السياسة المحلية القائمة على أعمال إيكارت كير وهانس أولريش ويلر، ترى الحرب نتاجًا للظروف المحلية، مع هدف العدوان فقط الذي تحدده الحقائق الدولية. وهكذا، لم تكن الحرب العالمية الأولى نتاجًا لخلافات دولية، أو معاهدات سرية، أو ميزان قوى، بل كانت نتاجًا للوضع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي داخل كل دولة من الدول المعنية. هذا يختلف عن منهج أولوية السياسة الخارجية) التقليدي لكارل فون كلاوزفيتز وليوبولد فون رانك الذي يجادل بأن قرارات رجال الدولة والوضع الجيوسياسي هو الذي يؤدي إلى الحرب.

النظريات الديموغرافية

يمكن تصنيف النظريات الديموغرافية إلى فئتين، نظريات مالتوسية ونظريات انتفاخ الشباب. ترى نظريات مالتوس أن سوء التناسب بين التوسع السكاني وندرة الغذاء كمصدر للصراع العنيف. تختلف نظرية تضخم الشباب من حيث أنها تحدد عدم التناسب بين عدد الذكور المتعلمين جيدًا والغاضبين من “سن القتال” (الأبناء الثاني والثالث والخامس) وعدد الوظائف المتاحة لهم في المجتمع كمصدر أساسي من أشكال مختلفة من الاضطرابات الاجتماعية (بما في ذلك الحرب). وفقًا لوجهة النظر هذه، “يستجدي الناس الطعام، من أجل المواقف التي يطلقونها”. في النظرية المالتوسية، تنجم الحروب عن التوسع السكاني ومحدودية الموارد. كتب توماس مالتوس (1766-1834) أن السكان يزدادون دائمًا حتى يتم تقييدهم بسبب الحرب أو المرض أو المجاعة. يعتقد المالتوس أن هذه النظرية تفسر الانخفاض النسبي في الحروب خلال الخمسين عامًا الماضية ، خاصة في العالم المتقدم ، حيث أتاح التقدم في الزراعة دعم عدد أكبر بكثير من السكان مما كان عليه الحال سابقًا ، وحيث وسائل تحديد النسل ساهم في تطوير نظرية تضخم الشباب بشكل كبير عالم الاجتماع الفرنسي جاستون بوثول ، عالم الاجتماع الأمريكي جاك غولدستون ، عالم السياسة الأمريكي غاري فولر ، وعالم الاجتماع الألماني جونار هاينسون قام صمويل هنتنغتون بتعديل نظريته في صراع الحضارات باستخدام نظرية تضخم الشباب كأساس لها: لا أعتقد أن الإسلام هو أكثر عنفًا من أي ديانات أخرى ، وأظن أنه إذا أضفتها كلها ، فقد تم ذبح المزيد من الناس من قبل المسيحيون عبر القرون أكثر من المسلمين. لكن العامل الرئيسي هو العامل الديموغرافي. بشكل عام، الأشخاص الذين يخرجون ويقتلون أشخاصًا آخرين هم من الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و30 عامًا. تمثل نظريات انتفاخ الشباب تطورًا حديثًا نسبيًا ولكن يبدو أنها أصبحت مؤثرة للغاية في توجيه السياسة الخارجية والاستراتيجية العسكرية للولايات المتحدة كما فعل كل من غولدستون وفولر. عمل كمستشارين للحكومة الأمريكية. أشار المفتش العام لوكالة المخابرات المركزية، جون هيلجرسون ، إلى نظرية تضخم الشباب في تقريره لعام 2002 ، “انعكاسات الأمن القومي للتغير الديموغرافي العالمي.” وفقًا لهينسون، الذي اقترح النظرية في أكثر صورها عمومية، يحدث تضخم الشباب عندما يبلغ 30 عامًا 40 في المائة من الذكور في دولة ما ينتمون إلى “سن القتال” من 15 إلى 29 سنة من العمر. وسيتبع فترات بمتوسط معدلات مواليد تصل إلى أربعة إلى ثمانية أطفال لكل امرأة مع تأخير من 15 إلى 29 عامًا. وبالتالي، لا يتعين على الأب أن يترك منصبًا واحدًا، بل من وظيفتين إلى أربع وظائف اجتماعية لمنح جميع أبنائه منظورًا للحياة ، وهو أمر يصعب تحقيقه عادةً. نظرًا لأنه لا يمكن زيادة المناصب المحترمة بنفس سرعة الطعام والكتب المدرسية واللقاحات، فإن العديد من “الشباب الغاضبين” يجدون أنفسهم في موقف يميل إلى تصعيد غضب المراهقين إلى العنف: بما في ذلك كونهم غير ضروريين ديموغرافيًا أو عاطلين عن العمل أو لديهم لا يمكن الوصول إلى الحياة الجنسية القانونية.

النظريات العقلانية

تفترض النظريات العقلانية للحرب أن كلا طرفي الحرب المحتملة عقلانيان، وهذا يعني أن كل طرف يريد الحصول على أفضل نتيجة ممكنة لنفسه بأقل خسائر ممكنة في الأرواح والممتلكات إلى جانبه. بالنظر إلى هذا الافتراض، إذا عرف كلا البلدين مسبقًا كيف ستنتهي الحرب، فسيكون من الأفضل لكليهما قبول نتيجة ما بعد الحرب دون الاضطرار إلى دفع تكاليف خوض الحرب بالفعل. يعتمد هذا على الفكرة، المتفق عليها عمومًا من قبل جميع علماء الحرب تقريبًا منذ كارل فون كلاوزفيتز، بأن الحروب متبادلة، وأن جميع الحروب تتطلب قرارًا بالهجوم وأيضًا قرارًا بمقاومة الهجوم. تقدم النظرية العقلانية ثلاثة أسباب لعدم تمكن بعض البلدان من العثور على صفقة وبدلاً من ذلك اللجوء إلى الحرب: عدم قابلية التجزئة للتجزئة وعدم تناسق المعلومات مع الحافز للخداع وعدم القدرة على تقديم التزامات ذات مصداقية. الشيء الذي يقاتلون من أجله لا يمكن تقاسمه بينهم، مملوك بالكامل فقط من قبل جانب أو آخر. من المرجح أن تكون القضايا الدينية، مثل السيطرة على الحرم القدسي في القدس، غير قابلة للتجزئة أكثر من القضايا الاقتصادية، وهناك فرع أكبر للنظرية، قدمه علماء العلاقات الدولية مثل جيفري بلايني، وهو مشكلة عدم تناسق المعلومات مع الحوافز تحريف. قد لا يتفق البلدان على من سيفوز في الحرب بينهما، أو هل سيكون النصر ساحقًا أم مجرد انتزاع، لأن لكل طرف أسرار عسكرية حول قدراته الخاصة. لن يتجنبوا فشل المساومة من خلال مشاركة أسرارهم، حيث لا يمكنهم الوثوق ببعضهم البعض بعدم الكذب والمبالغة في قوتهم لانتزاع المزيد من التنازلات. على سبيل المثال، بذلت السويد جهودًا لخداع ألمانيا النازية بأنها ستقاوم أي هجوم بضراوة، جزئيًا من خلال اللعب على أسطورة التفوق الآري والتأكد من أن هيرمان جورينج لم ير سوى قوات النخبة في العمل، وغالبًا ما كان يرتدي زي الجنود النظاميين، عندما كان في الزيارة، قد يؤدي جمع المعلومات الاستخباراتية في بعض الأحيان، ولكن ليس دائمًا، إلى التخفيف من هذه المشكلة. على سبيل المثال، عرفت الديكتاتورية الأرجنتينية أن المملكة المتحدة لديها القدرة على هزيمتهم، لكن ذكائهم فشل في مسألة ما إذا كان البريطانيون سيستخدمون قوتهم لمقاومة ضم جزر فوكلاند. تم اتخاذ القرار الأمريكي بدخول حرب فيتنام مع العلم الكامل أن القوات الشيوعية ستقاومهم، لكنهم لم يعتقدوا أن المقاتلين لديهم القدرة على معارضة القوات الأمريكية لفترة طويلة، وثالثًا، قد تفشل المساومة بسبب عدم قدرة الدول على ذلك. تقديم التزامات ذات مصداقية. في هذا السيناريو، قد يكون البلدان قادرين على التوصل إلى صفقة من شأنها أن تتجنب الحرب إذا تمكنا من الالتزام بها، لكن فوائد الصفقة ستجعل أحد الطرفين أكثر قوة وستدفعه للمطالبة بالمزيد في المستقبل، لذلك أن الجانب الأضعف لديه حافز لاتخاذ موقف الآن. كما يمكن انتقاد التفسيرات العقلانية للحرب على عدة أسس. أصبحت افتراضات حسابات التكلفة والفوائد مشكوكًا فيها في أكثر حالات الإبادة الجماعية تطرفاً في الحرب العالمية الثانية، حيث كانت الصفقة الوحيدة المقدمة في بعض الحالات سيئة للغاية. تفترض النظريات العقلانية عادةً أن الدولة تعمل كفرد موحد، وتقوم بما هو أفضل من أجله. الدولة ككل؛ وهذا يمثل إشكالية عندما يكون زعيم الدولة، على سبيل المثال، مدينًا لعدد صغير جدًا من الناس، كما هو الحال في الديكتاتورية الشخصية. تفترض النظرية العقلانية أيضًا أن الممثلين عقلانيون، وقادرون على تقييم احتمالية نجاحهم أو فشلهم بدقة، لكن مؤيدي النظريات النفسية المذكورة أعلاه قد يختلفون، وعادة ما يتم تفسير النظريات العقلانية مع نظرية الألعاب، على سبيل المثال، لعبة حرب السلام، وليس لعبة حرب على هذا النحو، بالأحرى محاكاة للقرارات الاقتصادية الكامنة وراء الحرب.

النظريات الماركسية

تقول النظرية الماركسية للحرب أن كل الحروب تنشأ من الحرب الطبقية. إنها ترى الحروب كمشاريع إمبريالية لتعزيز قوة الطبقة الحاكمة وتقسيم البروليتاريا في العالم من خلال تأليبها ضد بعضها البعض من أجل مُثُل مفتعلة مثل القومية أو الدين. الحروب هي ثمرة طبيعية للسوق الحرة والنظام الطبقي، ولن تختفي حتى تحدث ثورة عالمية.

نظريات العلوم السياسية

بدأ التحليل الإحصائي للحرب لويس فراي ريتشاردسون في أعقاب الحرب العالمية الأولى. مدارس نظرية العلاقات الدولية. يجادل مؤيدو الواقعية في العلاقات الدولية بأن دافع الدول هو السعي في الغالب إلى القوة العسكرية والاقتصادية أو الأمن. الحرب هي إحدى أدوات تحقيق هذا الهدف، وهناك موقف واحد، يُجادل أحيانًا يتعارض مع وجهة النظر الواقعية، وهو أن هناك الكثير من الأدلة التجريبية لدعم الادعاء بأن الدول التي هي ديمقراطيات لا تخوض حربًا مع بعضها البعض، وهي فكرة تُعرف باسم نظرية السلام الديمقراطي. تم تطوير هذه النظرية من قبل عالم السياسة روميل الذي وجد أنه بين عامي 1816 و2005، كانت هناك 205 حروب بين الدول غير الديمقراطية، و166 حربًا بين الأنظمة غير الديمقراطية والديمقراطيات، و0 حروب بين الديمقراطيات. بينما العوامل الأخرى المدرجة هي الاختلاف في المعتقدات الأخلاقية والدينية، والخلافات الاقتصادية والتجارية، وإعلان الاستقلال، وغيرها من النظريات الرئيسية الأخرى المتعلقة بالسلطة في العلاقات الدولية والسياسة الميكانيكية هي نظرية انتقال القوة، التي توزع العالم في تسلسل هرمي وتشرح الحروب الكبرى. كجزء من دورة من زعزعة الاستقرار من قبل قوة عظمى لا تدعم سيطرة الهيمنة.

السلوك الحربي

قال صن تزو، مؤلف كتاب فن الحرب، وهو كتاب صيني قديم مؤثر بشكل كبير حول الإستراتيجية العسكرية، إن “فن الحرب ذو أهمية حيوية للدولة. إنها مسألة حياة أو موت، إما طريق للأمان أو إلى الخراب. ومن ثم فهو موضوع تحقيق لا يمكن إهماله بأي شكل من الأشكال. ” يعتمد السلوك الدقيق للحرب إلى حد كبير على أهدافها، والتي قد تشمل عوامل مثل الاستيلاء على الأراضي، والقضاء على دولة منافسة، أو تدمير قدرة العدو على متابعة العمل العسكري، أو إخضاع شعب آخر أو الاعتراف بشعبه كدولة منفصلة. القوات العسكرية لدولة واحدة أو أكثر. لذلك، يصبح الهدف النهائي لكل دولة ثانويًا للهدف المباشر المتمثل في إزالة أو إبطال المقاومة التي تقدمها القوات العسكرية المعارضة. يمكن تحقيق ذلك بطرق مختلفة عن طريق المناورة بهم، أو تدميرهم في معركة مفتوحة، أو عن طريق التسبب في هجرهم أو الاستسلام، أو تدميرهم بفعل غير مباشر مثل الأوبئة والجوع. بسبب هذه المناورة، الحرب سياسية للغاية. يمكن أن يؤدي تبني النزعة السلمية إلى تقييد السلطة السياسية للدولة بشدة حيث لم تعد الدول الأخرى مضطرة للخوف من ردود الفعل العنيفة.

أنواع الحروب

يمكن أن تختلف الحروب في أسبابها، وطريقة خوضها، والبيئة التي يتم خوضها فيها. يمكن أن تشمل الأسباب المباشرة للحرب الدين أو التجارة أو الصراع الأهلي أو العدوان الإقليمي على سبيل المثال لا الحصر. الطريقة التي يتم بها خوض الحروب مقسمة إلى فئتين رئيسيتين: الحرب التقليدية وغير التقليدية. تشمل الحرب التقليدية القتال مع المشاة وسلاح الفرسان والقوات البحرية والقوات الجوية. تميل هذه المعارك إلى أن تكون واسعة النطاق وتقع بين قوى متعارضة محددة بوضوح. تشمل الحرب غير التقليدية الحرب النفسية، وحرب العصابات، والتجسس، والحرب الكيماوية، والإرهاب. البيئة التي تخاض فيها الحرب لها تأثير كبير على نوع القتال الذي يحدث، ويمكن أن تشمل داخل منطقتها أنواعًا مختلفة من التضاريس. وهذا بدوره يعني أنه يجب تدريب الجنود على القتال في أنواع معينة من البيئات والتضاريس التي تعكس بشكل عام قيود حركة القوات أو عوامل التمكين. وتشمل هذه: حرب القطب الشمالي أو حرب الشتاء بشكل عام، حرب الصحراء، الحروب الغابية، الحرب المتنقلة، الحرب البحرية أو الحرب المائية التي تشمل الحروب الساحلية والبرمائية والنهرية، حرب تحت مائية، تسمى حرب الجبال أحيانًا حرب جبال الألب، حرب المدن، الحرب الجوية التي تشمل الحرب المحمولة جواً والحرب الجوية، حرب الفضاء، الحرب الإلكترونية بما في ذلك حرب الراديو والرادار والشبكات حرب الحدود هي نوع من الحرب الدفاعية المحدودة، حرب الألغام هي نوع من حرب إنكار التضاريس الثابتة، الحرب النفسية، حرب العصابات.

قيود على الحرب

قيود قانونية

على مر التاريخ، حاولت المجتمعات الحد من تكلفة الحرب من خلال إضفاء الطابع الرسمي عليها بطريقة ما. القيود المفروضة على استهداف المدنيين، ونوع الأسلحة التي يمكن استخدامها، ومتى يُسمح بالقتال، تقع جميعها ضمن هذه القواعد في النزاعات المختلفة. الحرب الشاملة هي المصطلح الحديث لاستهداف المدنيين وتعبئة المجتمع بأسره، عندما يكون على كل فرد من أفراد المجتمع المساهمة في المجهود الحربي، فبينما كانت الثقافة والقانون والدين كلها عوامل تسبب في الحروب، فقد عملت أيضًا كقيود في بعض الأحيان. في بعض الثقافات، على سبيل المثال، كانت النزاعات تمارس طقوسًا عالية للحد من الخسائر الفعلية في الأرواح. في العصر الحديث، تم إيلاء اهتمام دولي متزايد لحل النزاعات التي تؤدي إلى الحرب بالطرق السلمية. إن الأمم المتحدة هي أحدث وأشمل محاولة، كما جاء في ديباجة ميثاق الأمم المتحدة، “لإنقاذ الأجيال المقبلة من ويلات الحرب”. ومع ذلك، أشار منتقدو الأمم المتحدة إلى أنه منذ ميثاق الأمم المتحدة، كانت هناك حروب أكثر مما كانت عليه منذ فجر القرن العشرين وحتى بداية ميثاق الأمم المتحدة، وليس أقل. يشار إليها مجتمعة باسم قوانين الحرب. وأكثر هذه الاتفاقيات انتشارًا هي اتفاقيات جنيف، والتي بدأ سريان مفعول أولها في منتصف القرن التاسع عشر. وتجدر الإشارة إلى أنه في الحرب، قد يتم تجاهل مثل هذه المعاهدات إذا كانت تتعارض مع المصالح الحيوية لأي من الجانبين؛ انتقد البعض مثل هذه الاتفاقيات على أنها مجرد ورقة توت لممارسة الحرب اللاإنسانية. من خلال إضفاء الشرعية فقط على “الحرب ضد القواعد”، يُزعم أن مثل هذه المعاهدات والاتفاقيات، في الواقع، تجيز أنواعًا معينة من الحرب.

قيود اقتصادية / لوجستية

لا يتطلب خوض الحروب التخطيط العسكري الحكيم فحسب، بل يتطلب أيضًا دعمًا لوجستيًا كبيرًا. يجب إيواء الجيوش وإطعامها وكسوها. تتطلب الجيوش الحديثة أيضًا خطوط وقود ، مما يعيق حركة القوات والفرسان والطائرات. نتيجة لذلك، أصبح الميكانيكيون والطهاة وموظفو الدعم الآخرون مهمين بشكل متزايد حيث يتم خوض الحروب بعيدًا عن بلدان نشأ الجنود. غالي الثمن. البحث والإنتاج للمدفعية والقوة الجوية الحديثة مكلف للغاية. هذا بالإضافة إلى التكاليف الباهظة لخطوط الإمداد المذكورة أعلاه. فائدة هذه التكنولوجيا هي زيادة الكفاءة ونأمل في تقليل الخسائر في الأرواح على جانبي النزاع.

خاتمة

تعتمد كيفية تأثير الحرب على الظروف السياسية والاقتصادية في السلام التالي على “الحقائق على الأرض”. عندما يقرر الخصوم المتطابقون بالتساوي أن الصراع قد أدى إلى طريق مسدود، فقد يوقفون الأعمال العدائية لتجنب المزيد من الخسائر في الأرواح والممتلكات. قد يقررون استعادة الحدود الإقليمية قبل الحرب، أو إعادة ترسيم الحدود على خط السيطرة العسكرية، أو التفاوض للاحتفاظ بالأراضي التي تم الاستيلاء عليها أو تبادلها. غالبًا ما تؤدي المفاوضات في نهاية الحرب إلى معاهدة، مثل معاهدة فرساي لعام 1919، والتي أنهت الحرب العالمية الأولى. قد يكون لدى الطرف المتحارب الذي يستسلم القليل من القوة التفاوضية، حيث يقوم الجانب المنتصر إما بفرض تسوية أو إملاء معظم شروط أي معاهدة. والنتيجة الشائعة هي أن الأراضي المحتلة يتم إخضاعها لسيطرة القوة العسكرية الأقوى. يتم الاستسلام غير المشروط في مواجهة القوة العسكرية الساحقة كمحاولة لمنع المزيد من الأذى للحياة والممتلكات. على سبيل المثال، أعطت إمبراطورية اليابان استسلامًا غير مشروط للحلفاء في الحرب العالمية الثانية بعد القصفين الذريين لهيروشيما وناغازاكي، لكن العديد من الحروب الأخرى انتهت بالتدمير الكامل للأراضي المعارضة، مثل معركة قرطاج. الحرب البونيقية الثالثة بين مدينة قرطاج الفينيقية وروما القديمة عام 149 قبل الميلاد في عام 146 قبل الميلاد، أحرق الرومان المدينة، واستعبدوا مواطنيها، وسكبوا الملح بشكل رمزي على الأرض لضمان عدم نمو أي شيء هناك مرة أخرى. تنتهي بعض الحروب أو الأعمال الشبيهة بالحرب عندما يتحقق الهدف العسكري للجانب المنتصر. كما يمكن وضع الأراضي المحتلة تحت السيادة الدائمة للجانب المنتصر. قد تكتمل الغارة لأغراض النهب بالاستيلاء الناجح على البضائع. في حالات أخرى، قد يقرر المعتدي تجنب الخسائر المستمرة ووقف الأعمال العدائية دون تحقيق الهدف الأصلي، وقد تستمر بعض الأعمال العدائية، مثل التمرد أو الحرب الأهلية، لفترات طويلة مع مستوى منخفض فقط من النشاط العسكري. في بعض الحالات، لا توجد مفاوضات بشأن أي معاهدة رسمية، ولكن القتال قد يتأرجح ويتوقف في النهاية بعد التوفيق بين المطالب السياسية للجماعات المتحاربة، أو بعد أن يتم قتل المقاتلين تدريجيًا أو أن الصراع غير مجدٍ. للأعمال العدائية التي تهدف إلى توفير وقت المفاوضات لدبلوماسيي الأطراف المتحاربة. طوال التاريخ كانت الحرب مصدر أسئلة أخلاقية جادة. على الرغم من أن العديد من الدول القديمة وبعض الدول الأكثر حداثة اعتبرت الحرب أمرًا نبيلًا، إلا أنه على مدار التاريخ، ازدادت المخاوف بشأن أخلاقيات الحرب تدريجياً. اليوم، يُنظر إلى الحرب عمومًا على أنها غير مرغوب فيها، ويشكلها البعض إشكالية أخلاقية. في الوقت نفسه، يرى الكثيرون أن الحرب، أو على الأقل الاستعداد والاستعداد للدخول في الحرب، أمر ضروري للدفاع عن بلادهم. يعتقد دعاة السلام أن الحرب غير أخلاقية بطبيعتها وأنه لا ينبغي خوض أي حرب على الإطلاق. لم يتم دائمًا تبني النظرة السلبية للحرب على نطاق واسع كما هو الحال اليوم. رأى العديد من المفكرين، مثل هاينريش فون تريتشكي، الحرب على أنها أعلى نشاط للإنسانية حيث كانت الشجاعة والشرف والقدرة ضرورية أكثر من أي مسعى آخر. عند اندلاع الحرب العالمية الأولى، كتب الكاتب توماس مان، “أليس السلام عنصرًا من عناصر الفساد المدني والحرب تطهيرًا أم تحريرًا أم أملًا هائلاً؟” تم تبني هذا الموقف من قبل مجتمعات من اسبارتا وروما في العالم القديم إلى الدول الفاشية في الثلاثينيات. ساهمت هزيمة الدول الفاشية ونزعتها العسكرية ونزعتها العسكرية في الحرب العالمية الثانية، وصدمة الاستخدام الأول للأسلحة النووية وزيادة الإيمان بقيمة الحياة الفردية (على النحو المنصوص عليه في مفهوم حقوق الإنسان، على سبيل المثال). إلى وجهة النظر الحالية للحرب، فإن نجاح قادة مثل المهاتما غاندي ومارتن لوثر كينج. في تحقيق الحقوق السياسية والمدنية باستخدام المقاومة اللاعنفية ، دون اللجوء إلى استخدام الأسلحة ، يدعم الاعتقاد المتزايد بأن الحرب قد لا تكون جزء ضروري من حالة الإنسان. منذ ذلك الحين، أصبحت دراسات السلام والصراع تخصصًا علميًا سائدًا بشكل متزايد حيث تُبذل الجهود لتعلم أفضل السبل لخلق السلام. واليوم يرى البعض فقط الحروب العادلة شرعية، ويعتقدون أن مسؤولية المنظمات العالمية مثل الأمم المتحدة هي معارضة حروب العدوان الظالم. يعتقد آخرون أن المنظمات العالمية ليس لها مكانة للحكم على أخلاق الحرب أكثر من دولة ذات سيادة. فماهي شروط امكان قيام السلم بشكل دائم في المدينة الانسية؟

كاتب فلسفي

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