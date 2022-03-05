أسطورة هولندا “كلارنس سيدورف” يعلن اعتناقه الإسلام

في حسابه الشخصي على موقع “إنستغرام”، يوم الجمعة 4 مارس/آذار 2022، كشف اللاعب الهولندي كلارنس سيدورف، أسطورة نادي ميلان الإيطالي، عن اعتناقه الإسلام.

لاعب الكرة الهولندي سيدورف قال في حسابه على “إنستغرام”: “شكر خاص لكل الرسائل الطبية التي تحتفي بانضمامي إلى الأسرة المسلمة، ويسعدني الانضمام إلى جميع الإخوة والأخوات في جميع أنحاء العالم، خاصةً عزيزتي صوفيا التي جعلتني أتعمق بمعني الإسلام”.

كذلك، قال سيدورف: “أنا لم أغيّر اسمي وأستمر في حمل اسمي كما سمّاني والدي كلانس سيدورف، وأُرسِل حبي لكل شخص في العالم”.