أسطورة هولندا “كلارنس سيدورف” يعلن اعتناقه الإسلام

“سعيد بانضمامي للأسرة المسلمة”.. أسطورة الكرة الهولندي كلارنس سيدورف يعلن اعتناقه الإسلام
في حسابه الشخصي على موقع “إنستغرام”، يوم الجمعة 4 مارس/آذار 2022، كشف اللاعب الهولندي كلارنس سيدورف، أسطورة نادي ميلان الإيطالي، عن اعتناقه الإسلام.
لاعب الكرة الهولندي سيدورف قال في حسابه على “إنستغرام”: “شكر خاص لكل الرسائل الطبية التي تحتفي بانضمامي إلى الأسرة المسلمة، ويسعدني الانضمام إلى جميع الإخوة والأخوات في جميع أنحاء العالم، خاصةً عزيزتي صوفيا التي جعلتني أتعمق بمعني الإسلام”.
كذلك، قال سيدورف: “أنا لم أغيّر اسمي وأستمر في حمل اسمي كما سمّاني والدي كلانس سيدورف، وأُرسِل حبي لكل شخص في العالم”.
وأُرسِل حبي لكل شخص في العالم”.
جدير بالذكر أن كلارنس سيدورف وُلد في عام 1976، ويعتبر اللاعبَ الوحيدَ الذي استطاع أن يفوز بلقب دوري أبطال أوروبا مع كل من إيه سي ميلان وأياكس أمستردام وكذلك ريال مدريد.
يُذكر أن سيدورف أعلن إسلامه خلال زيارته لدولة الإمارات العربية المتحدة. وحسب تقرير لموقع صحيفة “المصري اليوم” المصرية الخاصة، فإن الأسطورة الهولندي اعتزل لعب كرة القدم في عام 2014.
كذلك، قال التقرير إن سيدورف يملك رقماً قياسياً تاريخياً في دوري أبطال أوروبا، فشل كل نجوم الكرة الذين شاركوا في البطولة القارية العريقة على مدار تاريخها، في تحطيمه أو حتى معادلته، وعلى رأسهم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الهداف التاريخي للبطولة.
جدير بالذكر أن كلارنس سيدورف يملك في جعبته 4 ألقاب لدوري أبطال أوروبا بعد مسيرة طويلة مع عدد من عمالقة القارة العجوز.تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط