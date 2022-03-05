نيرة النعيمي

أعجبتني فنقلتها

⭕المساكنة حرام واسمها زنا ولو طلع شقفة ممثل حكى عكس هالحكي ..

⭕صلاح الدين الأيوبي بطل من أبطال الأمة الإسلامية وحرر القدس ..

غصب عن شقفة ممثل مو قارئ بحياته وطلع يقول عنه كذبة ..

⭕مافي شي اسمو أنا بتبع الدين الإنساني أو اتبع الإنسانية متل ما صرحوا شوية أشخاص مالها علاقة لا بالدين و لا حتى بالفن ..

في أنّ الله سبحانه قال : ( وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ ٱلْإِسْلَٰمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِى الآخرة مِنَ ٱلْخَٰسِرِينَ )

والإسلام هو دين التسامح والإنسانية ..

⭕#الخمر حرام حتى لو صار اسمه مشروب روحي لتنسى همومك ..

والوشم حرام و لو صار اسمه مايكروبلدنغ ..

⭕#الأبراج و قراءة الكف أو الفنجان مو للتسلاية والمزح لأنها حرام حتى لو مالك مصدقها ،،

وإذا مصدقها ف لا حول ولا قوة الا بالله ..

⭕#الحجاب_فرض وواجب ولو طلع مليون هاشتاغ ضده .. ولو كل مخرجين الدنيا شوهو صورته بالمسلسلات .. وأبداً ما بيوقف بوش حياتك وإنجازاتك ..

⭕التوربان هاد بتلبسيه وقت تطلعي من الحمام لتنشفي شعرك لأن ابداً مايعتبر حجاب ..

الحجاب بيشمل الرقبة والأذنين 🙂

#الحجاب يشمل الأنستا والسناب والبرندة مو بس للطريق .. وبيكون قدام ابن عمك / خالك لأنهم مو متل أخوك ومافي متل الأخ حتى لو كنتو ربيانين سوا ف بلاها كلمة هاد متل أخي ..

⭕الطيبة الزايدة والشخصية الضعيفة غلط وأبداً مو كيوت .. لأن المؤمن القوي خير عند الله من المؤمن الضعيف ..

⭕#النميمة حرام وأبداً ما اسمها ( أنا عم انصحها مشان ما تنغش

⭕أنّك ترفع صوتك على أمك وأبوك هاد عقوق حتى لو كنت دكتور أو بأرقى المراتب العلمية بالدنيا .. رح بيضلو هنن جنتك ..

⭕#المرأة هي أمك وأختك قبل ما تكون زوجتك

ف ياريت بلا الشعارات يلي بتنتقص منها ..

( ناقصات عقل ودين ) حديث شريف وله تفسير ..

مو لما تشوف أختك بكيت ع سبب تافه بنظرتك تقلها عنجد عقلك ناقص ..

النسوية حملة تافهة تؤدي لتقليل قيمة المرأة وإهانتها من حيث لاتدري ..

إذا بنرجع #للدين الاسلامي الصح بترجع حقوق المرأة كلها لأن دينا كرمها وحفظلها حقوقها ..

اسئلتك عن الدين والفتاوي في شيوخ قضو كل حياتهم دراسة مشان يجاوبوك ..

مو مشان تنزل ببوست على غروب وينط واحد مو عرفان راسو من اجريه يقلك مالك بحاجة فتوى حكم ضميرك واعمل يلي بدك طالما ماعم تأذي حدا ..

✋ياريت بقى نفهم أنو الحرية الشخصية بتوقف

عند #حدود الله ..

حريتك بتكون بأنك تقول عن الدراق أطيب من الفريز أو الشتا أحلى من الصيف .. أو تحب تشرب القهوة بسكر او سادة …

أما حدود الله فهي خط أحمر بتوقف عندها جميع الحرّيات فالحلال بيّن والحرام بيّن ..❤💙