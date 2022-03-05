افتتاح (ديوان كربلاء الثقافي) منصة جديدة لتبادل الآراء والافكار

افتتح في كربلاء المقدسة (ديوان كربلاء الثقافي) في شارع القبلة خلف المكتبة المركزية مقابل النشاط المدرسي في الساعة الثامنة من مساء يوم امس الجمعة المصادف ٤ / ٣ / ٢٠٢٢ بحضور شخصيات سياسية ووجهاء المدينة وأساتذة جامعات وجمهور من المثقفين.

وبدأ حفل الافتتاح بقراءة آيات من الذكر الحكيم ، ثم كلمة للشيخ عباس الناصري تطرق فيها الى اهمية وجود مثل هذه المنتديات والدواوين باعتبارها منصة لتبادل الآراء والأفكار وطرح المشاريع البناءة وجمع المفكرين وتشجيع الجمهور الى الاستماع والنقاش في مختلف ميادين السياسة والدين والمجتمع وكل ما يخص القضايا المهمة والمطروحة على الساحة ، وتخللت احتفالية الافتتاح كلمات وتبادل الرؤى حول مستقبل الديوان ورسم الخطوط العريضة لمشاريعه القادمة.

يذكر ان افتتاح ديوان كربلاء الثقافي جاء بمناسبة دخول شهر شعبان وولادة الأقمار المحمدية عليهم السلام والذكرى السنوية لوفاة الحاج محمد العطار تغمده الله برحمته وهو من وجهاء كربلاء المقدسة ووالد الاستاذ جواد العطار.

المكتب الاعلامي

٢٥ / ٣ / ٢٠٢١

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